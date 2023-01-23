Метанол вывозится с трудом

Поставки за рубеж попавшего под санкции российского метанола в 2023 году рискуют упасть минимум на 20%, и еще на столько же могут снизиться цены на этот вид сырья. Это, по мнению отраслевых игроков, снизит до минимума доходность производителей, которые, впрочем, могут нивелировать падение экспорта увеличением переработки в продукцию более высокого передела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Экспорт из России метанола, поставки которого в Европу оказались под запретом в рамках восьмого пакета санкций, в 2023 году, по оценкам некоторых участников рынка, может упасть более чем на 20%, до примерно 1,6 млн тонн. Другие собеседники “Ъ” называют такую оценку чересчур оптимистичной и полагают, что падение окажется больше. В 2022 году экспорт метанола, несмотря на западные ограничения, вырос на 14%, до почти 2,1 млн тонн. Основными направлениями отгрузки были Финляндия (около 860 тыс. тонн) и Белоруссия (более 835 тыс. тонн). При этом через пункты на Дальнем Востоке прошло только около 165 тыс. тонн метанола. Нарастить экспорт в сложившейся ситуации удалось лишь двум компаниям — «Щекиноазот» (почти 1,1 млн тонн) и «Метафракс» (около 470 тыс. тонн). Крупнейшим экспортером по итогам 2022 года стал «Щекиноазот».

По официальным данным Росстата, за 11 месяцев производство метанола в России составило 4,1 млн тонн, что на уровне аналогичного периода 2021 года, из них на экспорт было поставлено 1,9 млн тонн (рост на 5,8%). Такие высокие результаты собеседники “Ъ” объясняют тем, что запрет на экспорт был введен только в октябре, хотя проблемы с поставками начались уже весной. Однако за счет высоких показателей первых трех кварталов удалось выйти на рост по итогам года.

В Минпромторге, которому в ближайшее время предлагается передать контроль за оборотом метанола в рамках готовящегося законодательства, “Ъ” пояснили, что санкции в октябре вступили в силу только в части новых контрактов. «Вместе с тем в условиях санкционного режима в 2023 году производители осуществляют поиск альтернативных направлений поставок»,— сообщили там. В самих компаниях ситуацию комментировать не стали.

В этом году источники “Ъ” ожидают существенной перестройки структуры экспорта метанола. По мнению собеседников “Ъ” в крупнейших компаниях сектора, он сдвинется в направлении Дальнего Востока, где достигнет около 700 тыс. тонн. Туда в основном свои объемы перенаправят «Газпром метанол» и «Метафракс». Но, полагают отраслевые эксперты, увеличение поставок может спровоцировать снижение цен на азиатских рынках.

В то же время поставки через Финляндию, которая много лет была основным маршрутом экспорта, сильно просядут (примерно до 200 тыс. тонн). Отгрузки через Белоруссию участниками рынка прогнозируются на уровне около 525 тыс. тонн, экспорт по Черному морю, по их мнению, не изменится и останется на уровне около 115 тыс. тонн.

Один из источников “Ъ” на химическом рынке считает, что в 2023 году сектор производства метанола ждет серьезный удар, а доходы российских производителей — падение в несколько раз, в том числе из-за снижения цен. Независимый эксперт Леонид Хазанов ожидает падения цен на метанол на мировых рынках на 10–20% из-за слабого спроса в Европе и Азии, где могут начаться новые локдауны. Прибыль большинства компаний будет минимальна. «Один из вариантов в этой ситуации — стараться минимизировать потери за счет увеличения собственных мощностей по переработке метанола в те же удобрения, которые выведены из-под западных санкций»,— говорит собеседник “Ъ”.

Сейчас, отмечают участники рынка, емкость внутреннего потребления ограничена и вряд ли ее в ближайшее время можно будет существенно нарастить. Хотя, например, президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шарапин в ноябре 2022 года предлагал премьер-министру Михаилу Мишустину расширить российский рынок сбыта метанола за счет отмены запрета на производство на его основе незамерзающей жидкости (объемы ежегодного производства — около 400 тыс. тонн). В своем письме глава НАС указывал, что это окажет поддержку отечественным производителям метанола, а также повысит доходы федерального бюджета за счет вывода этой сферы из тени. Но участники рынка сомневаются в реальности такого варианта с учетом того, что пары метанола ядовиты и могут нанести вред здоровью водителей.

Ольга Мордюшенко