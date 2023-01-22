Четвертый круг Australian Open

Мужчины. Карен Хачанов (Россия, 18)—Ёсихито Нисиока (Япония, 31) 6:0, 6:0, 7:6 (7:4). Себастьян Корда (США, 29)—Хуберт Хуркач (Польша, 10) 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6 (10:7). Иржи Легечка (Чехия)—Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) 4:6, 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:3). Стефанос Циципас (Греция, 3)—Янник Синнер (Италия, 15) 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3.
Во вторник в 1/4 финала встречаются: Хачанов—Корда, Циципас—Легечка.
Женщины. Елена Рыбакина (Казахстан, 22)—Ига Швёнтек (Польша, 1) 6:4, 6:4. Елена Остапенко (Латвия, 17)—Коко Гауфф (США, 7) 7:5, 6:3. Джессика Пегула (США, 3)—Барбора Рейчикова (Чехия, 20) 7:5, 6:2. Виктория Азаренко (Белоруссия, 24)—Чжу Линь (Китай) 4:6, 6:1, 6:4.
Во вторник в 1/4 финала встречаются: Рыбакина—Остапенко, Пегула—Азаренко.