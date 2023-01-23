Т1 интегрирует безопасность

IT-интегратор «Группа Т1», по данным “Ъ”, готовится приобрести долю в одной из российских компаний, работающих в сегменте кибербезопасности. Развитие в этом направлении обсуждалось еще с 2021 года, когда холдинг входил в группу ВТБ. Сейчас рассматриваются инвестиции в таких крупных разработчиков, как Positive Technologies и InfoWatch. Возможная сделка, считают эксперты, позволит группе Т1 увеличить выручку от продажи комплексных услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на IT-рынке рассказали, что группа Т1 (объединяет предприятия в сфере интеграции, консалтинга, облачных технологий, разработки ПО и других) рассматривает возможность инвестиций в крупного российского поставщика решений для кибербезопасности. Сделка нужна Т1, чтобы увеличить выручку от продажи своих решений, «если ты предлагаешь поставщику полный стек технологий от инфраструктуры до программного обеспечения, то тебе необходимо включить и решение в кибербезопасности, оптимизированное под конкретного заказчика», объясняет источник.

Собеседник “Ъ”, знакомый с планами группы Т1, утверждает, что компания планировала этот шаг еще в конце 2021 года. По его словам, тогда холдинг проявлял интерес к компаниям «Код безопасности», Positive Technologies и RuSIEM (разрабатывает решение для мониторинга и анализа сетевой активности). Сейчас, по словам другого источника, переговоры идут с Positive Technologies и InfoWatch Натальи Касперской.

В самой группе Т1 “Ъ” сообщили, что «ориентируются на динамичное развитие, в том числе через приобретение активов», но заверили, что переговоры по сделкам в сегменте не ведут. В Positive Technologies и InfoWatch от комментариев отказались, в RuSIEM не ответили на запрос.

До начала военных действий на Украине группа Т1 принадлежала ВТБ, выполняя функции внутреннего интегратора и разработчика. Но после того, как ВТБ в марте попал под западные санкции, банк объявил о продаже актива, не раскрыв покупателя. Сейчас 69,5% ООО Т1 (головная структура) принадлежит Юлии Манкос через «Сирокко Технолоджи», 30,5% — у закрытого ПИФ «Ось». ВТБ и топ-менеджеры Т1 отказываются уточнить, кто стоит за ЗПИФом. По итогам 2021 года (данных за 2022 год нет), выручка группы выросла на 48,2%, до 87,7 млрд руб.

В 2022 году на фоне роста числа кибератак на рынок информбезопасности начали активно выходить новые участники. Так, МТС в августе сообщила о создании «Серенити Сайбер Секьюрити», интегратор Softline в октябре объявил о покупке индийской Value Point Systems. «Росатом» решил купить «Код безопасности» (см. “Ъ” от 16 декабря 2022 года).

Покупка группой T1 доли в Positive Technologies маловероятна, так как акции компании размещены на Московской бирже, и более логичный сценарий для нее продолжать развитие, привлекая инвестиции с рынка, считает директор по стратегическому и инвестиционному развитию «РТК-Солар» Ярослав Галайко. Сделка по InfoWatch, по его мнению, выглядит более реалистично: «У InfoWatch широкий портфель решений, на базе которого Т1 может начать формировать активы в области кибербезопасности».

Другой собеседник “Ъ” на IT-рынке согласен, что сделка с InfoWatch «может быть приоритетной». По его мнению, компания стоит 4–7 млрд руб. В 2020 году ВТБ получил в залог 86,25% в ООО «Инфовотч Управление активами» — долю, которая принадлежит Наталье Касперской. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», обременение действовало до 8 сентября 2026 года, но 29 ноября 2022 года доля была перезаложена в МСП-банк.

В случае партнерства Т1 с крупным вендором в области кибербезопасности компания сэкономит бюджет на его решения, отмечает эксперт Moscow Digital School Владислав Чуканов. «Для Т1 Positive Technologies или InfoWatch являются потенциальными или действующими поставщиками услуг, поэтому бюджет, который интегратор будет тратить на продукты кибербезопасности, в случае сделки будет доставаться не сторонней компании, а аффилированной, что обеспечит стабильный денежный поток»,— говорит он.

Татьяна Исакова, Никита Королев