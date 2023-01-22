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Коммерсантъ FM
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Летевший из Польши в Грецию Boeing 737 Ryanair сопровождали истребители из-за сообщения о бомбе

Самолет Ryanair со 192 людьми на борту, летевший из польского Катовице в Афины, приземлился в международном аэропорту «Элефтериос Венизелос» после предупреждения о бомбе. В аэропорт был стянут спецназ, людей с борта воздушного судна экстренно эвакуировали. По данным издания Alphanews, режим тревоги снят, пассажиры и члены экипажа находятся в добром здравии.

Из-за угрозы взрыва самолет сопровождали греческие истребители F-16, также, согласно протоколу, в связи с сообщением о бомбе в небо поднимались венгерские истребители. Самолет продолжил полет над Эгейским морем, как это предусмотрено инструкцией в подобных случаях, пока не достиг пункта назначения, сообщает Mononews. Для самолета в аэропорту выделили специальную полосу, передает Protothema. В воздушной гавани есть специальная зона, куда самолет доставят на досмотр.

Мария Федотова

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