СМИ: Бразилия просит Роналдо уговорить Энрике стать главным тренером сборной

Конфедерация футбола Бразилии хочет видеть на посту главного тренера испанского специалиста Луиса Энрике. Для этого бразильская конфедерация просит футболиста Роналдо Луиса Назарио ди Лиму стать посредником в переговорах с Энрике. Об этом пишет газета Mundo Deportivo со ссылкой на источники.

По данным издания, конфедерация футбола Бразилии просит Роналдо узнать заинтересованности Луиса Энрике в должности главного тренера бразильской сборной. По информации источников издания, футболист может повлиять на решение Энрике.

В 2018 году Луис Энрике стал главным тренером сборной Испании. До этого он тренировал клубы «Барселона», «Рома», «Сельта». Его также называли возможным кандидатом вместо Диего Симеоне на должности главного тренера мадридского клуба «Атлетико».

Анастасия Ларина