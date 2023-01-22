Председатель СКР взял на контроль проверку избиения больного раком дворника в Чите

Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить по факту проверки сообщений об избиении больного раком дворника-инвалида в Чите.

«В СУ СК России по Забайкальскому краю по данному факту организована процессуальная проверка»,— сообщает информцентр СКР.

ZabNews сообщает, что инцидент произошел 20 января. По словам дворника, работающего на участке с октября 2022 года, напавший на него житель дома «неоднократно угрожал и цеплялся». Дворник получил перелом правой глазницы, в полиции заявили, что от претензий он отказался.

По словам очевидца, за несколько часов до инцидента во дворе ругались двое мужчин, которые не могли поделить гараж. Председатель совета дома Регина Граяускайте отрицает факт примирения сторон.

Мария Федотова