«Политехстрой» займется кампусом

Московское АО «Политехстрой» Артема Кузнецова, выполняющее реконструкцию петербургской консерватории, признано победителем конкурса на строительство объектов кампуса ИТМО Хайпарк. Об этом стало известно в конце прошлой недели из материалов, опубликованных на портале госзакупок. Столичная компания стала единственным участником конкурса на контракт стоимостью 13,2 млрд рублей, снизив ценовое предложение на 1,3 млн. Тендер проводился третий раз: в первый желающих выполнять подряд не нашлось, во второй раз конкурс отменили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный корпус кампуса будет выполнен в виде единого ансамбля из девяти зданий общей площадью 32,7 тыс. кв. м

Фото: «Студия 44» Главный корпус кампуса будет выполнен в виде единого ансамбля из девяти зданий общей площадью 32,7 тыс. кв. м

Фото: «Студия 44»

По условиям конкурса на строительство объектов научно-образовательного и инновационного центра ИТМО Хайпарк, победитель построит на территории города-спутника Южный здание главного учебного корпуса на 1,6 тыс. учебных мест, студенческий клуб и два корпуса общежития, где разместятся более тысячи студентов. Строительство первой очереди кампуса начнется весной этого года, а закончиться должно в июне 2025 года.

Заказчик, АО «ИТМО Хайпарк», объявил конкурс 28 декабря 2022 года. Максимальная стоимость контракта составляла примерно 13,229 млрд рублей. Единственный участник — АО «Политехстрой», подрядчик реконструкции Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге и Политехнического музея в Москве — предложил за работы 13,227 млрд. Члены комиссии признали заявку соответствующей требованиям и объявили компанию победителем.

АО «Политехстрой» зарегистрировано в Москве в феврале 2011 года. Основателем компании была юрист Юлия Галуева. По информации СМИ, в 2017 году компания перешла под контроль банка «Российский капитал», который годом позже был присоединен к госкомпании «Дом.РФ». С декабря 2019 года «Политехстрой» принадлежит Артему Кузнецову, совладельцу группы «Гута» (владеет кондитерским холдингом «Объединенные кондитеры», выпускающим шоколад «Аленка») и зятю основателя группы Юрия Гущина.

Как объяснили в пресс-службе ИТМО, в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг АО «ИТМО Хайпарк» при проведении конкурентных закупок договор заключается с победителем закупки либо с единственным участником закупки при условии, что его заявка отвечает обязательным требованиям, установленным в документации о закупке. «Заявка от участника АО "Политехстрой" в полной мере соответствует требованиям»,— заявили в ИТМО.

Подрядчик на строительство первой очереди кампуса ИТМО Хайпарк выбран с третьего раза. Когда конкурс объявили в первый раз, в конце 2021 года, стоимость контракта оценивалась в 9,6 млрд рублей, а сроки завершения строительства были назначены на 2023 год. Тогда торги не состоялись из-за отсутствия участников. Во второй раз тендер отменили для актуализации сметы.

«Безусловно, в Петербурге есть пул подрядных организаций, способных выполнить такой проект,— полагает генеральный директор СК «Стройкрафт» Николай Большаков.— В данном случае представляется, что компания имеет хорошие связи с госзаказчиками».

По словам господина Большакова, сумма контракта на первый взгляд выглядит очень внушительной. «Не изучив конкурсную документацию, можно подумать, что сумма контракта — достаточно большая. С точки зрения общестроительных и отделочных работ объект не представляется сложным, но надо смотреть, входит ли в контракт поставка и монтаж какого-то специфического оборудования»,— говорит он. В пресс-службе ИТМО уточнили, что, согласно документам конкурса, помимо непосредственно строительства объектов кампуса ИТМО Хайпарк и подведения инженерных сетей, в перечень работ входят поставки и монтаж оборудования для серверной.

ИТМО Хайпарк — научно-образовательный и инновационный центр на базе Национального университета ИТМО, строящийся в городе-спутнике Южный в Пушкинском районе Петербурга. Главный корпус будет выполнен в виде единого ансамбля из девяти зданий общей площадью 32,7 тыс. кв. м, где, кроме учебных помещений и лабораторий, будут открыты фудкорт, книжные и сувенирные магазины, конгресс-зал на 2 тыс. человек, парковки для каршеринга и кикшеринга.

Александра Тен