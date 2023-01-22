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Коммерсантъ FM
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IT-специалисты включились в активный поиск

Как сотрудники корпораций ищут работу в США и России

На фоне массовых сокращений в мировых IT-гигантах их действующие сотрудники активно рассылают резюме. В корпорации Amazon, к примеру, работники стали искать вакансии публично, не таясь от руководства, пишет агентство Bloomberg. А в сервисе LinkedIn вновь набирает популярность хэштег «открыт к новым предложениям», который ставят и штатные сотрудники крупных компаний. А есть ли такая практика в России? И как к ней относятся топ-менеджеры? Расскажет Сабина Адлейба.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Twitter сократил число сотрудников на 5 тыс. человек, Amazon заявлял о массовом увольнении почти 20 тыс. сотрудников. Microsoft, Meta (корпорация признана российскими властями экстремисткой), а также Alphabet — материнская компания Google — планируют уменьшить штат примерно на 10 тыс. человек. Корпорации объясняют это падением доходов, оттоком рекламодателей и экономической ситуацией в мире.

Из-за рисков попасть в списки уволенных действующие сотрудники компаний решили подстраховаться. При этом, если раньше они ходили на собеседования во время обеденного перерыва или поднимали старые контакты, то теперь они публично заявляют о поиске новой работы начальству. Хэштег #OpenToWork, который появился в период пандемии COVID-19, сегодня стал еще более популярным. Это своего рода способ сказать: «Смотрите, я могу уйти куда-нибудь еще», отмечают зарубежные HR-специалисты.

Из-за чего хайтек-компании США массово увольняют сотрудников

При этом практики отслеживания сотрудников в соцсетях, как правило, у международных компаний нет. Корпорации применяют другие методы, рассказала основательница агентства по подбору специалистов Atsearch Елена Морозова: «Как правило, если сотрудник достаточно важен для компании, то там ждут, когда он сам придет уже с конкретным оффером чтобы с ним превентивно и проактивно поговорить. В IT-компаниях высока ценность именно человеческого капитала. Соцсеть LinkedIn больше нацелена либо на HR-, либо IT-специалистов, либо на топ-руководителей. В виду кризисной ситуации много сотрудников начинают искать работу.

Есть такой тренд Quiet Quitting: сотрудник просто начинает больше уделять времени поиску работы, при этом снижая свою активность».

А часто ли сотрудники российских компаний так же открыто ищут вакансии? Сооснователь сервиса «Битрикс-24» Сергей Рыжиков отмечает, что предпосылок к этому на рынке IT в стране сейчас нет, и сам спокойно относится к ситуациям, когда его работники обновляют резюме: «В России ситуация с IT-специалистами скорее обратная — высококвалифицированных кадров недостаточно, а вот только подготовленных новичков еще много. Так что тенденция, наоборот, к увеличению штата сотрудников в этой сфере и к поиску наиболее квалифицированных. Но я не вижу ситуации, чтобы люди начинали на опережение искать работу. Скорее, наоборот, они подбирают ту компанию, с которой они могут пройти кризис.

Давайте будем честными — все специалисты обновляют свои резюме. Должно быть хорошо внутри компании: адекватные рыночные зарплаты, какие-то социальные условия. Удерживать другими способами не очень актуально».

Как в РФ намерены возвращать на родину IT-специалистов

Между тем, как заявляют собеседники “Ъ FM”, в России не принято открыто заявлять о своих намерениях сменить место работы. Корпоративная культура по сравнению с Европой и США более закрытая, а такие вопросы, как правило, решаются через внутренние каналы, нетворкинг и закрытые кадровые агентства. При этом HR-отделы стали чаще проверять соцсети сотрудников на предмет поиска работы, подчеркнула управляющий партнер «Лаборатории карьеры Алены Владимирской» Анна Алфимова:

«По факту таких работников ставят на карандаш. В компаниях с хорошо развитой корпоративной культурой с сотрудником проводится беседа в очень комфортном режиме с выяснением его приоритетов. Второй вариант — разговор ведется в формате предупреждения, что в компании негативно к этому относятся. И третий — скрытое выдавливание, когда работодатель относится к такому поступку как к предательству.

В целом рынок можно разделить на две группы. Первая — индустрии, которые более адаптированы к изменениям: IT, e-com, ритейл, SMCG-бизнес. Вторая категория — изменения формируются в более долгосрочном периоде: производство, добыча, строительство, агросфера».

Ранее ВК обвинили в том, что компания якобы требует от покинувших Россию сотрудников вернуться под угрозой увольнения. Руководители отделов объясняли это вопросами безопасности и желанием не допускать утечек. Позднее корпорация опровергла информацию и заявила, что увольнять IT-специалистов никто не собирается, на рынке и так дефицит кадров.

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Анна Маргулис

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