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Коммерсантъ FM
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Playtika подгружает себе еще игры

Сменит ли владельца компания по разработке видеоигр Rovio

На рынке видеоигр намечается еще одна крупная сделка — у финской Rovio, разработчика Angry Birds, может смениться владелец. По данным агентства Reuters, израильская компания Playtika готовится заплатить за него $810 млн. Корпорация из Тель-Авива специализируется на виртуальных казино. На торгах 20 января акции Rovio на фоне этих новостей дорожали на 37%. Вместе с тем ее руководство пока не согласилось на сделку.

Сумма в $810 млн может показаться скромной, но это вполне адекватное предложение для компании, у которой есть лишь один узнаваемый бренд, отметил независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко: «Angry Birds за прошедшие годы стала огромной франшизой, по которой сняты полнометражные мультфильмы, написаны детские книжки, выпущено очень много того, что мы называем мерчем, — всяких игрушек, календариков. На Angry Birds они до сих пор продолжают зарабатывать большую часть своей прибыли, чуть ли не половину.

Между тем с учетом повсеместного распространения интернета, причем высокоскоростного, людям, которые увлеклись играми еще 10 лет назад, они перестали быть интересными, пользователям надоело запускать птичек в зеленых свиней. И на что они переключились? Правильно, на сериалы. Теперь, если вы поедете, например, в московском метро и посмотрите, что делают люди в своем телефоне, то 90% из них смотрит свое стандартное утреннее шоу. Компания Rovio в итоге оказалась немножко не у дел, что ли.

Мобильные игры сейчас сосредоточились на других моделях, в частности, free-to-play, то есть, когда в игру играешь бесплатно, а потом уже внутри нее покупаешь какие-то предметы.

Вместе с тем то, что у Rovio есть несколько потенциальных покупателей, говорит о том, что это все-таки еще достаточно ценный актив».

Rovio в 2017 году провела IPO, тогда ее капитализация оценивалась более чем в $1 млрд. На фоне пандемии разработчик фиксировал рост интереса к своим приложениям, который уже сменился спадом, пишет Reuters. Ее потенциальный покупатель, в свою очередь, в конце года анонсировал увольнение 15% штата, на этом фоне акции Playtika подешевели в два раза. На игровом рынке в этом году сохранится тренд на покупку небольших студий разработки, заметил обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич. Интересными для инвесторов проектами, по его словам, могут отметиться и россияне:

Что происходило с рынком видеоигр в 2022-м

«В первую очередь, это очень венчурный бизнес. В основном покупают новые студии, у которых или получается что-то, или нет. И поэтому сделок на этом рынке существенно больше, чем в других сегментах высоких технологий. Кроме того, очень часто крупные разработчики базируются на одной какой-то игре или на одном формате игр. В случае с Rovio сделка, помимо всего прочего, это попытка объединить две большие компании, которые, может быть, совместными усилиями смогут выйти за пределы своих core business и существенно расширить возрастные и соцдем-диапазоны своей деятельности.

Так что в сфере виртуальных игр мы будем постоянно слышать новости о сделках по покупке новых студий.

С другой стороны, нужно иметь в виду, что Россия, Украина и Белоруссия традиционно были таким рынком разработки. То есть очень много программистов, которые работают в игровой отрасли, родом с постсоветского пространства. К сожалению, в связи с продолжающимися событиями, будут происходить некие изменения. Уже очень много, кстати, разработчиков релоцировалось в 2022 году. Соответственно, сейчас, когда они пройдут все бытовые неудобства, мы можем ожидать появления новых интересных разработок от наших соотечественников».

Мировой рынок игр в прошлом году заработал $197 млрд, а половина пришлась на мобильные приложения, такие оценки опубликовало профильное издание Newzoo. Среди трендов индустрии в этом году американский Forbes назвал интерес к мобильным играм на реальные деньги и увеличение числа женщин-геймеров. По данным издания, в стране их сейчас примерно столько же, сколько и пользователей-мужчин.

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Алексей Нарышкин

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