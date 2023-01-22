Директор по связям с общественностью иностранного легиона Украины Эмеше Файк угрожала военному руководству Украины обнародовать данные, которые могут «развалить» армию страны, когда ее пытались уволить. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на аудиозапись разговора с госпожой Файк.

Как пишет Daily Mail, Эмеше Файк пытались уволить несколько раз. Она смогла сохранить работу с помощью шантажа. Женщина утверждает, что в случае увольнения она обнародует информацию с компроматом на военных.

«Если... я начну говорить обо всем, что знаю, и обо всем, что я видела, и о том, насколько бесхребетны люди, это сожжет армию дотла»,— говорит женщина на опубликованной аудиозаписи. Daily Mail утверждает без ссылки на источник, что эта женщина — Эмеше Файк.

Кроме того, как пишет таблоид, один из высокопоставленных офицеров сообщил вышестоящему украинскому командованию, что информация, которую Эмеше Файк угрожала передать, станет «катастрофически плохой с геополитической точки зрения» и «огромной пропагандистской победой врага» в случае ее обнародования.

По информации Daily Mail, Служба безопасности Украины ведет расследование в отношении Эмеше Файк по обвинению в краже денег у иностранного легиона и вероятных связях с разведкой России. Госпожа Файк заявила изданию, что еще не видела доказательств, собранных против нее, и назвала обвинения против себя «клеветнической кампанией». Ранее Эмеше Файк обвиняли в мошенничестве в Португалии и Австралии, отмечает издание.

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