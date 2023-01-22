Строящийся в Дзержинске центр адаптивных видов спорта прошел госэкспертизу

Проектная документация на строительство регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске получила положительное заключение госэкспертизы, следует из реестра ГИС ЕГРЗ.

Недавно министр спорта Нижегородской области Александр Кононов проверил ход строительства спортивного объекта, техническая готовность которого сейчас составляет 20%. Срок ввода спорткомплекса в эксплуатацию намечен на декабрь 2024 года, его контрактная стоимость с генподрядчиком, областным госпредприятием ДиРОН, составляет 1,36 млрд руб.

В минспорта по итогам объезда заверили, что все работы по созданию центра идут в графике. После завершения строительства нижегородцы с инвалидностью и ограниченными возможностями получат специализированный спортивный комплекс, в том числе для тренировок к профессиональным соревнованиям.

Иван Сергеев