Глава Генштаба США Милли: Украине будет «очень сложно» вытеснить российскую армию в 2023 году

В ходе встречи союзников Украины на немецкой авиабазе Рамштайн председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что ВСУ будет чрезвычайно сложно вытеснить российских военных со всей территории Украины до конца 2023 года.

«С военной точки зрения я по-прежнему утверждаю, что в этом году будет очень, очень тяжело военным путем выбить российские войска отовсюду, с каждого дюйма… оккупированной Россией Украины»,— приводит цитату господина Милли AFP. Он не пояснил, на чем именно основываются его предположения.

Сегодня делегаты из более чем 50 стран мира собрались на авиабазе Рамштайн для обсуждения усиления военной поддержки Украины. Одним из наиболее ожидаемых потенциальных результатов мероприятия было согласование поставок ВСУ немецких танков Leopard, однако стороны не смогли прийти к какой-либо договоренности по этому поводу.

О военной поддержке Украины — в материале «Ъ» «Европа проявляет чувство танка».