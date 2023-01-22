Росимущество обратилось в суд с требованием выселить иностранную компанию с Пермского порохового завода

Встречным исковым заявлением Росимущество потребовало от компании с иностранным участием «Соленис Технолоджис МСП» освободить арендуемые площади на территории Пермского порохового завода. Как указано в материалах дела на сайте арбитражного суда Пермского края, заявление поступило в суд 30 декабря. «Соленис Технолоджис МСП» арендует у завода помещения с 1995 года. Ранее общество обратилось с иском к Росреестру и ППЗ, требуя провести госрегистрацию договора аренды. Федеральное агентство по управлению госимуществом привлекли к делу сначала в качестве третьего лица, а теперь ведомство выступает в споре соответчиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно требованием Росимущества, «Соленис» должно освободить занимаемые помещения в 10-дневный срок с момента вступления в силу решения суда. Также заявлено требование взыскать с «Соленис» неустойку за неисполнение судебного акта. Встречное исковое заявление Росимущества рассмотрят 25 января.

ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» занимается производством порошкообразных флокулянтов для водоподготовки, очистки бытовых и промышленных стоков, а также широкого спектра химических продуктов для предприятий ЦБК и «Гознака». Срок аренды помещений у ППЗ истекает в 2025 году. Иск в суд иностранная организация направила после того, как управление Росреестра в регионе отказалось регистрировать договор аренды. «Соленис» потребовало понудить ответчиков заключить допсоглашение к договору сроком на 30 лет. По мнению Росимущества, договор капитализированной арендной платы, подписанный «Соленис Технолоджис МСП» и ППЗ, не прошел госрегистрацию и считается не заключенным.

В Росимуществе считают, что истец занимает помещения незаконно. На предыдущем заседании в декабре стало известно о встречных требованиях ведомства, но соответчик должен был оформить их в качестве встречного иска.