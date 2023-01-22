20 студентов ДНР и ЛНР сообщили, что их до сих пор не демобилизовали, несмотря на отсрочку

Рабочая группа по взаимодействию властей по вопросам мобилизации проверяет исполнение указа президента об отсрочке от призыва для студентов. К ней обратились 20 студентов из Донецкой и Луганской народных республик, которые с февраля «находятся на войне», сообщил вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол.

«Речь о студентах, которые призваны из ДНР и ЛНР, мы знаем каждого из них. У меня есть список обращений, это 20 ребят, которые находятся на передовой. Это те ребята, которые с февраля находятся на войне. Мы хотим их поэтапно вернуть за парты, чтобы они продолжили свою учебу и стали специалистами»,— сказал господин Кара-оол ТАСС.

Депутат считает, что указ президента необходимо «довести до логического завершения». По его словам, работа будет завершена в ближайшее время. После этого рабочая группа проведет аналогичную работу в отношении преподавателей вузов.

До присоединения Россией ДНР и ЛНР в республиках не было отсрочки от мобилизации для студентов. Уже в составе РФ власти новых регионов подписали указы о демобилизации учащихся. Президент Владимир Путин говорил, что демобилизация студентов в республиках по плану должна была завершиться 1 декабря 2022 года.

Леонид Уварчев