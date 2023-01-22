На Украине задержан замглавы Мининфраструктуры

Заместитель министра инфраструктуры Украины Василий Лозинский задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. Он будет уволен с должности. По информации «Украинской правды», глава ведомства был задержан при получении взятки в $400 тыс.

Министерство подтвердило факт задержания в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Оно содействует следствию. Решение об увольнении принял вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Господин Лозинский ранее работал первым замминистра развития общин и территорий. Он исполнял обязанности главы ведомства после увольнения Алексея Чернышева в ноябре 2022 года. Позже министерство инфраструктуры было объединено с министерством развития общин и территорий. Новое ведомство возглавил Александр Кубраков, господин Лозинский стал его заместителем.

Леонид Уварчев