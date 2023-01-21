Йеллен считает, что установить потолок цен на нефтепродукты из РФ будет сложнее, чем на нефть

Глава Минфина США Джанет Йеллен считает, что западной коалиции удастся введением потолка цен на нефтепродукты добиться тех же целей, что при введении ограничений на российскую нефть. Вместе с тем она признала, что это будет сложнее, учитывая диапазон различных нефтепродуктов и цен на них, а также важность стабильных поставок российского дизельного топлива на рынок.

«Это сложнее, но мы упорно работали над тем, чтобы понять, как достичь тех же целей»,— сказала госпожа Йеллен журналистам (цитата по Reuters).

Министр, комментируя установление предельной стоимости на российские нефтепродукты, отметила, что всегда есть вероятность, что «все пойдет не по плану». Но, по ее мнению, коалиции удалось внимательно изучить рынки. Поэтому союзники считают, что их ограничения позволят достичь того же, чего они достигли с сырой нефтью.

Коалиция стран Запада согласовала введение двух потолков цен на российские нефтепродукты накануне, 20 января. Один будет установлен для продукции, которая торгуется с премией к нефти (дизельное топливо, газойль), второй — для продукции, которая торгуется с дисконтом к нефти (мазут). В коалицию входят G7, Евросоюз и Австралия.

О стоимости дизтоплива на фоне обсуждения новых санкций — в материале «Ъ» «Над дизтопливом навис потолок».

Леонид Уварчев