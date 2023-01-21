Anadolu: россияне открыли больше всего компаний в Турции в 2022 году

Союз палат и товарных бирж Турции раскрыл данные о количестве созданных в 2022 году в стране компаний с иностранным капиталом. По данным союза, которые приводит Anadolu, больше всего компаний с иностранным капиталом было открыто при участии россиян.

В 2022 году с российским участием основано 140 АО и 1223 ОАО. На втором месте идут компании с иранским капиталом — 1,3 тыс., на третьем — компании с вложениями граждан ФРГ — 484.

Больше всего компаний с иностранным капиталом создано в Стамбуле, Анталье и Анкаре, чаще всего иностранцы вкладываются в оптовую торговлю.

По данным консультантов недвижимости из Kalinka, с января по октябрь 2022 года россияне заключили в Турции 11,3 тыс. сделок, а управление по миграции Турции сообщает, что вид на жительство в стране получили больше 153 тыс. россиян.

Мария Федотова