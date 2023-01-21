Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Anadolu: россияне открыли больше всего компаний в Турции в 2022 году

Союз палат и товарных бирж Турции раскрыл данные о количестве созданных в 2022 году в стране компаний с иностранным капиталом. По данным союза, которые приводит Anadolu, больше всего компаний с иностранным капиталом было открыто при участии россиян.

В 2022 году с российским участием основано 140 АО и 1223 ОАО. На втором месте идут компании с иранским капиталом — 1,3 тыс., на третьем — компании с вложениями граждан ФРГ — 484.

Больше всего компаний с иностранным капиталом создано в Стамбуле, Анталье и Анкаре, чаще всего иностранцы вкладываются в оптовую торговлю.

По данным консультантов недвижимости из Kalinka, с января по октябрь 2022 года россияне заключили в Турции 11,3 тыс. сделок, а управление по миграции Турции сообщает, что вид на жительство в стране получили больше 153 тыс. россиян.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...