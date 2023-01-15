Россияне получили больше всего видов на жительство в Турции в 2022 году среди других иностранцев

Больше 153 тыс. россиян получили вид на жительство в Турции в 2022 году. Они заняли первое место по этому показателю среди граждан других стран. В общей сложности Анкара выдала виды на жительство 1 млн 354 тыс. иностранцам.

Второе и третье место заняли граждане Ирака (131 тыс.) и Сирии (больше 100 тыс.), передает «РИА Новости» со ссылкой на статистику управления по миграции Турции. Агентство не уточняет, сколько россиян получили виды на жительство в 2021 году. Украинцы получили 47 тыс. ВНЖ. Азербайджан лидирует по числу ВНЖ, выданных по семейным связям или для обучения.

Больше всего иностранцев зарегистрированы в Стамбуле (706 тыс.) и Анталье (158 тыс.). Число легально проживающих иностранцев в Турции выросло на 40 тыс. человек, по сравнению с 2021 годом.

Некоторые россияне начали покидать страну после ввода Россией войск на Украину 24 февраля 2022 года. Отток людей усилился на фоне проводившейся частичной мобилизации с 21 сентября. Сколько точно человек уехали из России в течение 2022 года, неизвестно. В начале сентября Росстат сообщал, что к этому времени из страны выехали с теми или иными целями 419 тыс. человек, причем чистый отток составил 96 тыс. человек (в 2021 году за тот же период наблюдался чистый приток в 113 тыс. человек при 202 тыс. выехавших). Независимый демограф Алексей Ракша говорил о разбросе оценок числа граждан, покинувших РФ в 2022 году, от 450 тыс. до 800 тыс. человек.

О последствиях оттока россиян — в материале «Ъ» «На кого работает трудовой фронт».

Леонид Уварчев