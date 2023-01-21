Рогозин призвал «не вешать лапшу» в деле в деле экс-главы Центра Хруничева и «вырезать раковую опухоль коррупции»

Бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале прокомментировал дело бывшего гендиректора Центра им. Хруничева Андрея Калиновского, который, по версии следствия, мог похитить почти 400 млн руб. и скрывается на Кипре. Господин Рогозин призвал следствие не останавливаться на господине Калиновском, чтобы «вырезать раковую опухоль коррупции».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Рогозин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Рогозин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Экс-глава «Роскосмоса» напомнил, что уволил «этого хмыря Калиновского» из центра 25 мая 2018 года, сразу после назначения на пост главы госкорпорации.

«Зачем лапшу нам вешать? Если хотим вырезать раковую опухоль коррупции, следствие нельзя на Калиновском и Ко останавливать»,— так Дмитрий Рогозин прокомментировал информацию из заметки «Ъ» о том, что Андрей Калиновский на протяжении нескольких лет вводил руководство «Роскосмоса» в заблуждение. Господин Рогозин выразил уверенность, что кураторы работы Центра Хруничева в «Роскосмосе» «все знали».

Господин Калиновский среди прочего занимался строительством Национального космического центра, который может стать крупнейшим в мире. Источник «Ъ» сообщил, что проблемы топ-менеджера с силовыми структурами связаны с его работой в Центре Хруничева. Сейчас он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Космический менеджер затерялся на Кипре».

Мария Федотова