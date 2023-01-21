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Коммерсантъ FM
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Фонд развития ОПЕК привлек $1 млрд на продаже первых в истории облигаций

Фонд международного развития ОПЕК выручил $1 млрд, продав свои первые в истории облигации. Деньги направят на продовольственную безопасность, здравоохранение, образование.

Как сообщает агентство Reuters, большую часть ценных бумаг (62%) выкупили центральные банки стран Ближнего Востока, Европы и Азии, 19% — коммерческие банки. Все остальное — компании по управлению активами, страховые и пенсионные фонды.

Географически 52% покупателей были из Европы, Ближнего Востока и Африки, 27% — из Азиатско-Тихоокеанского региона, 21% — из Северной Америки. Вначале планировалось продать облигации в 2022 году, но этому помешал рост процентных ставок, вызванный инфляций и конфликтом на Украине.

Фонд был создан правительствами стран—членов ОПЕК почти 50 лет назад. Созданная организация инвестирует только в страны, которые не являются членами нефтяного картеля.

Анастасия Ларина

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