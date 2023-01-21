В Мадриде прошел митинг против правительства

Тысячи протестующих против правительства премьер-министра Педро Санчеса собрались в центре Мадрида на площади Сибелес. Их возмущение вызвало решение властей смягчить формулировку обвинения пытавшимся добиться независимости Каталонии в 2017 году. По оценкам властей, в демонстрации участвовали около 30 тыс. человек, сообщает Reuters.

Организаторы заявили о 700 тыс. участников, сообщает AFP. Организаторами протеста выступили в том числе крайне правая партия Vox, а также правоцентристская «Сьюдаданос». Участники акции призвали господина Санчеса уйти в отставку, называя его «предателем».

В 2019 году в Испании были осуждены политики, организовавшие референдум о независимости Каталонии в 2017-м.

Мария Федотова