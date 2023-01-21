Один из богатейших депутатов Тюменской облдумы Николай Руссу отказался от мандата

Депутат Тюменской областной думы Николай Руссу от «Единой России» написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Соответвующий вопрос будет рассмотрен на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению 24 января, следует из повестки на сайте облдумы.

Николай Руссу родился 16 декабря 1955 года в Исилькуле (Омская область). В 1981 году окончил Сибирский автодорожноый институт по специальности «Мосты и транспортные тоннели». С 1981 года он работал строительным мастером в фирме «Мостоотряд-15» — филиал ОАО «Мостострой-11». В 2008 году его избрали гендиректором «Мостострой-11».

В 2019 году он был избран в Тюменскую облдуму шестого созыва, а 22 сентября 2021 года — седьмого созыва. Напомним, в 2021 году его доход составлял 63 млн руб. Господин Руссу входил в пятерку самых богатых дупутатов облдумы, уступив Игорю Наку (доход в 92,2 млн руб.), Владимиру Пискайкину (87,2 млн руб.) и Юрию Баранчуку (74,2 млн руб.).

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Диана Сунагатуллина