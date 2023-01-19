Молдавия запросила у союзников средства ПВО

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что страна запросила у своих союзников системы наблюдения и противовоздушной обороны. Переговоры, по ее словам, ведутся со странами ЕС.

«Мы запросили системы воздушного наблюдения и защиты»,— сказала Санду агентству Reuters в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. «Мы понимаем, что Украина является приоритетом», но также надеемся получить некоторые из них, сказала она.

«Россия действительно пыталась мобилизовать коррумпированные группы и пророссийские партии в Молдавии с целью свержения правительства, парламента и президента — это не значит, что она сдалась, но до сих пор нам удавалось поддерживать стабильность»,— сказала госпожа Санду.

29 декабря 2022 года Майя Санду заявила, что Молдавия полностью прекратила сотрудничество с Россией из-за начала боевых действий на Украине. Осенью в республике проходили антиправительственные протесты с пророссийскими лозунгами, в организации которых руководство Молдавии обвиняло Москву.

О кризисе в российско-молдавских отношениях — в материале «Ъ» «С наступающим новым вводом».

Андрей Сапожников