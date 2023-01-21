Около 400 гидов и экскурсоводов будут аттестованы в Нижегородской области

До конца года в Нижегородской области намерены аттестовать около 400 экскурсоводов и гидов-переводчиков, сообщили в пресс-службе правительства региона. Первый экзамен в этом году пройдет 1 февраля.

Аттестация будет обязательной для работы экскурсоводов с 1 июля 2023 года. Экзамен состоит из тестовой части, она необязательна для гидов со стажем более трех лет, и практического задания. Подтверждать навыки нужно будет каждые пять лет.

Для проверки знаний экскурсоводов в Нижегородской области была создана специальная комиссия. Первые аттестаты выдали специалистом в декабре 2022 года.

Анастасия Еремина