Пасечник сделал 12 мая и 30 сентября нерабочими днями в ЛНР

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ об установлении нерабочих праздничных дней на территории республики 12 мая (День ЛНР) и 30 сентября (День воссоединения ЛНР с Россией). Документ опубликован на сайте главы ЛНР.

Кроме того, указом устанавливаются нерабочие праздничные дни в праздники Светлое Христово Воскресенье (Пасха) и День Святой Троицы (Троица).

12 мая 2014 года власти ЛНР провозгласили независимость от Украины по результатам референдума. Объявление республикой суверенитета поддержали 96,2 % проголосовавших.

Россия признала независимость ЛНР 21 февраля 2022 года. 30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал указ о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

15 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин провозгласил День независимости от Украины (11 мая) и День присоединения к России праздничными и нерабочими.

Эрдни Кагалтынов