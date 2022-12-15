День вхождения ДНР в состав РФ объявлен в республике праздником

Врио главы ДНР Денис Пушилин выпустил указ, устанавливающий в республике четыре новых нерабочих праздничных дня. Один из них посвящен вхождению ДНР в состав России 30 сентября. Соответствующий указ (.pdf) опубликован на сайте господина Пушилина. Также нерабочими объявлены День ДНР, Пасха и Троица.

«Установить, что в Донецкой Народной Республике дополнительными нерабочими праздничными днями являются: 11 мая — День Донецкой Народной Республики; 30 сентября — День возвращения Донецкой Народной Республики в Россию; один день (воскресенье) — Светлое Христово Воскресение (Пасха); один день (воскресенье) — День Святой Троицы (Троица)»,— говорится в тексте документа. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

11 мая 2014 года в ДНР прошел референдум о самоопределении региона. Объявление республикой суверенитета поддержали 89% проголосовавших. Украинские власти, США, ЕС и ОБСЕ расценили референдум как нелегитимный. Россия заявила об «уважении итогов референдума».

30 сентября Владимир Путин подписал договоры о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Эрдни Кагалтынов