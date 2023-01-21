Пригожин написал открытое письмо Кирби с вопросом о ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал письмо координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джону Кирби. Его опубликовала пресс-служба бизнесмена.

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Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В письме на имя представителя Белого дома сказано: «Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер"?»

Ранее Джон Кирби заявил, что Минфин США вскоре классифицирует ЧВК «Вагнер» как международную преступную организацию. В связи с этим против нее могут ввести санкции. По словам представителя Белого дома, частная военная компания представляет «трансконтинентальную угрозу».

Господин Кирби заявил, что сейчас на Украине находятся 50 тыс. членов ЧВК «Вагнер»: из них 40 тыс. — это осужденные. Позже господин Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» и американцы — коллеги, их взаимоотношения можно называть «разборкой преступных кланов».

О вооруженном конфликте на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек