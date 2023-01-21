Хоккейный клуб «Сочи» уволил главного тренера Сергея Светлова после проигрыша китайской команде

Хоккейный клуб «Сочи» после поражения в матче КХЛ с китайкой командой «Куньлунь Ред Стар» уволил Сергея Светлова с поста главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба сочинского клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Кокорев.

Под руководством Сергея Светлова клуб проиграл в общей сложности 21 матч. В таблице Западной конференции «Сочи» занимает 11-ю строчку, набрав 21 очко в 52 встречах.

Сергей Светлов родился в 1961 году в Пензе. В составе сборной СССР он выиграл олимпиаду в Калгари (Канада) в 1988 году. В чемпионате СССР он провел 372 матча и забросил 138 шайб. За свою тренерскую карьеру господин Светлов поработал с клубами «Лада» (Тольятти), «Амур» (Хабаровск), «Атлант» (Московская область) и «Адмирал» (Владивосток).

Встреча с «Куньлунь Ред Стар» завершилась 20 января в Мытищах со счетом 5:1 в пользу китайцев. Это уже четвертый проигрыш сочинского клуба «Куньлуню» за сезон. Ранее китайская команда обыграла «Сочи» со счетом 3:1, 5:2 и 3:0.

Анастасия Донскова

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