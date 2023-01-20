Прокуратуру Татарстана просят предотвратить снос памятника Ленину в Чистополе

Татарстанское отделение «Коммунистов России» обратилось к прокурору республики Илдусу Нафикову с просьбой предотвратить снос памятника Ленину возле пристани в Чистополе. Об этом «Ъ-Казань» сообщил первый секретарь региональных партийцев Альфред Валиев.

О сносе памятника он узнал из социальных сетей, где было размещено сообщение о подготовке к реконструкции причала. Власти Чистопольского района со своего аккаунта информировали, что состояние памятника «не позволяет осуществить его перенос», в связи с чем «принято решение о его сносе» — это согласовано с республиканским комитетом КПРФ. Также чиновники отметили, что «указанный памятник не включен в перечень охраняемых памятников».

«В адрес нашей партийной организации поступают обращения граждан, считающих это решение неприемлемым, более того, граждане указывают, что именно со сноса памятников В.И. Ленину началась фашизация Украины»,— говорится в заявлении «Коммунистов России» в прокуратуру. Партийцы просят надзорный орган «дать официальную правовую оценку действиям чиновников» района.

«Ъ-Казань» направил запрос в приемную главы Чистопольского района Дмитрия Иванова с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответ пока не поступил.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"