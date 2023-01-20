Курс доллара. Прогноз на 23-27 января

Минувшую неделю рубль завершает незначительным ослаблением позиций против ведущих мировых валют. По итогам пятничных торгов курс доллара США на Московской бирже составил 68,83 руб./$, что всего на 5 коп. выше значений конца предшествующей недели. Рублю не удалось развить успех начала года из-за опасений участников рынка относительно последствий вступающего в силу в ЕС эмбарго на российские нефтепродукты и установления предельных цен на них.;
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|68.00-70.00
|«БКС Мир инвестиций»
|67.00-70.00
|Экспобанк
|68.00-70.00
|ПСБ
|68.00-69.00
|Банк Зенит
|69.00
|Консенсус-прогноз *
|68.80
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Поводов для возвращения обменных курсов к минимумам текущего года пока не наблюдается
Действие бюджетного правила и приближение основных налоговых выплат января умеренно поддерживают рубль. В среду предстоит уплата НДС и НДПИ на 1,2 трлн руб., по завершении которой рубль может немного подешеветь в рамках коррекционной динамики. Поводов для возвращения обменных курсов к минимумам текущего года пока не наблюдается. Цены на российскую нефть уже более недели держатся выше уровня $60 за баррель. Давление на рубль может оказать приближение 5 февраля, когда вступят в силу ограничения ЕС относительно эмбарго на российские нефтепродукты, а также установление предельных цен на них. Риск заключается в том, насколько снизятся экспортные потоки в результате этих мер, однако очевидно, что реакция рынка будет скромнее, чем на аналогичные решения по сырой нефти.
Курс доллара может начать расти в связи с окончанием налогового периода
Курс доллара завершает недельные торги в диапазоне 68–69 руб. Торговая активность долларом с расчетами «завтра» немного снизилась, при этом пара доллар-рубль не продемонстрировала отчетливой динамики. Несмотря на рост цен на нефть марки Urals, рубль от роста сдерживал пессимистичный фон на глобальных фондовых рынках. Инвесторы фиксировали длинные позиции, уходя от риска. В начале следующей недели поддерживать позиции национальной валюты будет активность экспортеров на фоне приближающегося окончания ключевых налоговых выплат. Во второй половине недели курс доллара может начать расти в связи с окончанием налогового периода, а также в преддверии введения потолка цен на экспорт нефтепродуктов из РФ. На рынке начал функционировать своп с Банком России на пару юань-рубль, ставки по которому заметно увеличились. Обычно такой рост сопровождается ослаблением национальной валюты. Считаем вероятным диапазон 69–71 руб. для пары доллар-рубль на конец следующей недели.
Рубль продолжает получать поддержку от реализации выручки экспортерами
До конца следующей недели мы прогнозируем торги в паре доллар-рубль в диапазоне 68–70 руб./$. Уровень волатильности значительно снизился по сравнению с декабрем прошлого года. Рубль продолжает получать поддержку от реализации выручки экспортерами в связи с подготовкой к уплате налогов в рамках налогового периода. Котировки нефти также предпринимают попытки восстановления на фоне ожиданий по росту спроса со стороны КНР. Из важных событий до конца недели мы выделяем публикацию макроэкономических данных в США. Последняя статистика показала ухудшение экономической ситуации в США и привела к ослаблению доллара на мировых площадках. Это оказывало поддержку локальным валютам, в том числе и рублю.
На рынке рублевого долга между тем продолжается консолидация
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 67–70. Впереди — пик налогового периода (25 января), и это может придавать рублю сил в ближайшие сессии. На руку российской валюте и высокие уровни цен на нефть, которая, вероятно, продолжит отыгрывать позитивные ожидания по спросу в Китае. Правда, здесь стоит помнить про величину дисконта нефти Urals. На рынке рублевого долга между тем продолжается консолидация. Индекс гособлигаций RGBI разнонаправленно колеблется вблизи трехнедельных минимумов.
Не в пользу американской валюты выступает «ястребиная» риторика представителей ФРС
Стабильные нефтяные цены выступают в качестве поддержки российскому рублю. Добавляют ему оптимизма и свежие данные по нефтяным поставкам в Китай за 2022 год, где Россия заняла второе место, а импорт российской нефти в страну увеличился на 8%. Поддержать рубль в ближайшее время способно и наступление налогового периода, во время которого традиционно отмечается рост спроса на рублевую ликвидность. Доллар и евро заканчивают неделю на Московской бирже небольшим снижением. Не в пользу американской валюты выступает «ястребиная» риторика представителей ФРС и относительное замедление развития экономики США на фоне высокой инфляции.