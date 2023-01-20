Курс доллара. Прогноз на 23-27 января

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Поводов для возвращения обменных курсов к минимумам текущего года пока не наблюдается Действие бюджетного правила и приближение основных налоговых выплат января умеренно поддерживают рубль. В среду предстоит уплата НДС и НДПИ на 1,2 трлн руб., по завершении которой рубль может немного подешеветь в рамках коррекционной динамики. Поводов для возвращения обменных курсов к минимумам текущего года пока не наблюдается. Цены на российскую нефть уже более недели держатся выше уровня $60 за баррель. Давление на рубль может оказать приближение 5 февраля, когда вступят в силу ограничения ЕС относительно эмбарго на российские нефтепродукты, а также установление предельных цен на них. Риск заключается в том, насколько снизятся экспортные потоки в результате этих мер, однако очевидно, что реакция рынка будет скромнее, чем на аналогичные решения по сырой нефти.

Егор Жильников,

главный аналитик Курс доллара может начать расти в связи с окончанием налогового периода Курс доллара завершает недельные торги в диапазоне 68–69 руб. Торговая активность долларом с расчетами «завтра» немного снизилась, при этом пара доллар-рубль не продемонстрировала отчетливой динамики. Несмотря на рост цен на нефть марки Urals, рубль от роста сдерживал пессимистичный фон на глобальных фондовых рынках. Инвесторы фиксировали длинные позиции, уходя от риска. В начале следующей недели поддерживать позиции национальной валюты будет активность экспортеров на фоне приближающегося окончания ключевых налоговых выплат. Во второй половине недели курс доллара может начать расти в связи с окончанием налогового периода, а также в преддверии введения потолка цен на экспорт нефтепродуктов из РФ. На рынке начал функционировать своп с Банком России на пару юань-рубль, ставки по которому заметно увеличились. Обычно такой рост сопровождается ослаблением национальной валюты. Считаем вероятным диапазон 69–71 руб. для пары доллар-рубль на конец следующей недели.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Рубль продолжает получать поддержку от реализации выручки экспортерами До конца следующей недели мы прогнозируем торги в паре доллар-рубль в диапазоне 68–70 руб./$. Уровень волатильности значительно снизился по сравнению с декабрем прошлого года. Рубль продолжает получать поддержку от реализации выручки экспортерами в связи с подготовкой к уплате налогов в рамках налогового периода. Котировки нефти также предпринимают попытки восстановления на фоне ожиданий по росту спроса со стороны КНР. Из важных событий до конца недели мы выделяем публикацию макроэкономических данных в США. Последняя статистика показала ухудшение экономической ситуации в США и привела к ослаблению доллара на мировых площадках. Это оказывало поддержку локальным валютам, в том числе и рублю.

Денис Буйволов,

аналитик На рынке рублевого долга между тем продолжается консолидация Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 67–70. Впереди — пик налогового периода (25 января), и это может придавать рублю сил в ближайшие сессии. На руку российской валюте и высокие уровни цен на нефть, которая, вероятно, продолжит отыгрывать позитивные ожидания по спросу в Китае. Правда, здесь стоит помнить про величину дисконта нефти Urals. На рынке рублевого долга между тем продолжается консолидация. Индекс гособлигаций RGBI разнонаправленно колеблется вблизи трехнедельных минимумов.