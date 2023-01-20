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Коммерсантъ FM
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Курс доллара. Прогноз на 23-27 января

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Минувшую неделю рубль завершает незначительным ослаблением позиций против ведущих мировых валют. По итогам пятничных торгов курс доллара США на Московской бирже составил 68,83 руб./$, что всего на 5 коп. выше значений конца предшествующей недели. Рублю не удалось развить успех начала года из-за опасений участников рынка относительно последствий вступающего в силу в ЕС эмбарго на российские нефтепродукты и установления предельных цен на них.

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Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
Банк Русский Стандарт 68.00-70.00
«БКС Мир инвестиций» 67.00-70.00
Экспобанк 68.00-70.00
ПСБ 68.00-69.00
Банк Зенит 69.00
Консенсус-прогноз * 68.80

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

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Банк Зенит
ПСБ
Экспобанк
«БКС Мир инвестиций»
Банк Русский Стандарт
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Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
начальник аналитического управления

Поводов для возвращения обменных курсов к минимумам текущего года пока не наблюдается

Действие бюджетного правила и приближение основных налоговых выплат января умеренно поддерживают рубль. В среду предстоит уплата НДС и НДПИ на 1,2 трлн руб., по завершении которой рубль может немного подешеветь в рамках коррекционной динамики. Поводов для возвращения обменных курсов к минимумам текущего года пока не наблюдается. Цены на российскую нефть уже более недели держатся выше уровня $60 за баррель. Давление на рубль может оказать приближение 5 февраля, когда вступят в силу ограничения ЕС относительно эмбарго на российские нефтепродукты, а также установление предельных цен на них. Риск заключается в том, насколько снизятся экспортные потоки в результате этих мер, однако очевидно, что реакция рынка будет скромнее, чем на аналогичные решения по сырой нефти.

Егор Жильников

Егор Жильников,
главный аналитик

Курс доллара может начать расти в связи с окончанием налогового периода

Курс доллара завершает недельные торги в диапазоне 68–69 руб. Торговая активность долларом с расчетами «завтра» немного снизилась, при этом пара доллар-рубль не продемонстрировала отчетливой динамики. Несмотря на рост цен на нефть марки Urals, рубль от роста сдерживал пессимистичный фон на глобальных фондовых рынках. Инвесторы фиксировали длинные позиции, уходя от риска. В начале следующей недели поддерживать позиции национальной валюты будет активность экспортеров на фоне приближающегося окончания ключевых налоговых выплат. Во второй половине недели курс доллара может начать расти в связи с окончанием налогового периода, а также в преддверии введения потолка цен на экспорт нефтепродуктов из РФ. На рынке начал функционировать своп с Банком России на пару юань-рубль, ставки по которому заметно увеличились. Обычно такой рост сопровождается ослаблением национальной валюты. Считаем вероятным диапазон 69–71 руб. для пары доллар-рубль на конец следующей недели.

Полина Хвойницкая,
руководитель инвестиционной стратегии и аналитики

Рубль продолжает получать поддержку от реализации выручки экспортерами

До конца следующей недели мы прогнозируем торги в паре доллар-рубль в диапазоне 68–70 руб./$. Уровень волатильности значительно снизился по сравнению с декабрем прошлого года. Рубль продолжает получать поддержку от реализации выручки экспортерами в связи с подготовкой к уплате налогов в рамках налогового периода. Котировки нефти также предпринимают попытки восстановления на фоне ожиданий по росту спроса со стороны КНР. Из важных событий до конца недели мы выделяем публикацию макроэкономических данных в США. Последняя статистика показала ухудшение экономической ситуации в США и привела к ослаблению доллара на мировых площадках. Это оказывало поддержку локальным валютам, в том числе и рублю.

Денис Буйволов

Денис Буйволов,
аналитик

На рынке рублевого долга между тем продолжается консолидация

Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 67–70. Впереди — пик налогового периода (25 января), и это может придавать рублю сил в ближайшие сессии. На руку российской валюте и высокие уровни цен на нефть, которая, вероятно, продолжит отыгрывать позитивные ожидания по спросу в Китае. Правда, здесь стоит помнить про величину дисконта нефти Urals. На рынке рублевого долга между тем продолжается консолидация. Индекс гособлигаций RGBI разнонаправленно колеблется вблизи трехнедельных минимумов.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Не в пользу американской валюты выступает «ястребиная» риторика представителей ФРС

Стабильные нефтяные цены выступают в качестве поддержки российскому рублю. Добавляют ему оптимизма и свежие данные по нефтяным поставкам в Китай за 2022 год, где Россия заняла второе место, а импорт российской нефти в страну увеличился на 8%. Поддержать рубль в ближайшее время способно и наступление налогового периода, во время которого традиционно отмечается рост спроса на рублевую ликвидность. Доллар и евро заканчивают неделю на Московской бирже небольшим снижением. Не в пользу американской валюты выступает «ястребиная» риторика представителей ФРС и относительное замедление развития экономики США на фоне высокой инфляции.

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