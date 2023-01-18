Палата представителей усилилась радикально

Два крайне правых республиканца — Марджори Тейлор Грин и Пол Госар — получили назначения в комитеты Палаты представителей Конгресса США. Госпожа Грин в феврале 2021 года была исключена из всех комитетов нижней палаты прошлого созыва из-за излишне радикальных заявлений, а господин Госар — в ноябре того же года из-за весьма неоднозначных твитов, в том числе угрожающих президенту Джо Байдену. Возвращение их к полноценной работе стало своего рода подарком от нового спикера палаты Кевина Маккарти. Оба политика обещают воспользоваться открывшимися возможностями и инициировать расследования против членов администрации президента США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марджори Тейлор Грин и Пол Госар

Фото: J. Scott Applewhite / AP Марджори Тейлор Грин и Пол Госар

Фото: J. Scott Applewhite / AP

После избрания спикером Палаты представителей Кевина Маккарти республиканцы приступили к распределению должностей и комитетов. Обычно в этом процессе внимание привлекают лишь сообщения о том, кто возглавит тот или иной комитет. Однако на этот раз резонанс в американских СМИ произвели два назначения, полученные вполне рядовыми конгрессменами. Стало известно, что два известных сторонника экс-президента Дональда Трампа — Марджори Тейлор Грин из Джорджии и Пол Госар из Аризоны — будут трудиться в комитете Палаты представителей по внутренней безопасности и комитете по природным ресурсам соответственно. Кроме того, оба войдут в комитет по надзору — главный по расследованиям.

Внимание к этим двум назначениям, одобренным Кевином Маккарти, вызвано особой репутацией политиков. Хотя оба члена Конгресса заседали в Палате представителей прошлого созыва, уже больше года они не работали ни в одном из комитетов.

Марджори Тейлор Грин — ярая фанатка Дональда Трампа и противница помощи Украине — была исключена решением демократического большинства из всех комитетов еще 4 февраля 2021 года. Тогда демократы, контролировавшие палату, решили, что ее поведение, «включая пропаганду убийства оппонентов, высказывания в поддержку QAnon (праворадикальное движение сторонников теории заговора.— “Ъ”), странные заявления о терактах 11 сентября и о стрельбе в школе Паркленд», порочит образ американского законодателя. Марджори Тейлор Грин лишили членства в комитетах. Ее взгляды заставляли нервничать даже некоторых однопартийцев. В итоге снятие политика с должностей поддержали 11 республиканцев.

С тех пор госпожа Тейлор Грин оказалась «свободным художником» в Конгрессе, но публичное наказание ее никак не смутило. Она продолжила расцвечивать новыми красками свой образ крайне правого политика, а в феврале 2022 года и вовсе засветилась на конференции сторонников теории превосходства белой расы. Это, впрочем, не помешало ей сблизиться с нынешним спикером, а на тот момент лидером республиканского меньшинства Кевином Маккарти.

Безусловное одобрение всего, что говорит и делает господин Маккарти, не дало сбой даже в начале января 2023 года.

На выборах нового спикера Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, несмотря на принадлежность к крайне консервативному крылу Республиканской партии и, по некоторым сведениям, к так называемому «Кокусу cвободы» (стараниями участников которого голосование растянулось на 15 туров), в отличие от своих коллег по флангу выражала безоговорочную поддержку господину Маккарти, из раза в раз отдавая за него свой голос.

Кевин Маккарти в долгу не остался и назначил лояльную коллегу в комитет по внутренней безопасности, а также по надзору. При этом еще месяц назад республиканка заявила, что если бы она организовывала штурм Капитолия 6 января 2021 года, то он закончился бы успешно. «Мы бы выиграли. И он (штурм.— “Ъ”) был бы вооруженным»,— заявила госпожа Грин. После обрушившейся вслед за этими словами критики она, правда, попыталась оправдаться, назвав свою речь «сарказмом», которому «Белому дому нужно поучиться». Тем не менее многие сочли: ее взгляды и вся прежняя биография вполне позволяют допустить, что она сказала ровно то, что думала.

Между тем это назначение открывает перед конгрессвумен дополнительные возможности по инициированию различных расследований и импичментов членам команды Джо Байдена.

Она и находясь вне комитетов умудрилась в рамках прошлого созыва чаще остальных выносить на рассмотрение законопроекты об импичменте, в том числе и Джо Байдена. Теперь подобные идеи будут исходить от полноправного члена профильных комитетов. Первым под прицелом Марджори Тейлор Грин и ее коллег может оказаться министр внутренних дел Алехандро Майоркас, которого крайние консерваторы давно мечтают отрешить от должности из-за миграционного кризиса на южной границе США.

«Пришло время восстановить достоинство людей, пограничной службы, иммиграционной и таможенной службы и семей, потерявших близких в результате убийств картелями и преступлений нелегалов. Я служу американскому народу, и никому другому. Насколько я понимаю, американское достоинство — это единственное, что имеет значение»,— сразу же заявила окрыленная назначением госпожа Тейлор Грин. Она пообещала, что с новыми полномочиями непременно займется расследованиями деятельности администрации Джо Байдена. Кстати, комитет по внутренней безопасности возглавит республиканец Марк Грин, который уже анонсировал особое внимание к американо-мексиканской границе и призвал объявить импичмент господину Майоркасу.

Пол Госар был исключен из комитетов в ноябре 2021 года. Поводом послужило опубликованное им в Twitter аниме, где один из героев убивал другого мечом и готовился атаковать еще одного. Проблема в том, что на лицо самурая республиканец наложил свою фотографию, а его жертвой стала демократка Александрия Окасио-Кортес и вот-вот должен был лишиться головы персонаж с изображением Джо Байдена. Впрочем, этот проступок не вызвал столь же массового осуждения со стороны республиканцев — лишь два однопартийца поддержали решение выгнать его из всех комитетов, в которых он числился. В феврале 2022 года политик, как и Марджори Тейлор Грин, побывал на конференции сторонников теории превосходства белой расы.

Во время выборов спикера в январе 2023 года Пол Госар оказался одним из главных зачинщиков обструкции, устроенной Кевину Маккарти. И, видимо, тот факт, что в итоге он решил не мешать коллеге стать председателем Палаты представителей, не остался без внимания.

Любопытно, что во время голосования камеры в какой-то момент выхватили кадр, на котором господин Госар оживленно о чем-то беседует с госпожой Окасио-Кортес, которой больше года назад «рубил голову» в Twitter.

Так или иначе, два политика, ранее отлученные от деятельности в комитетах, в новой конфигурации Палаты представителей возвращаются к полноценной работе. А их радикальный настрой — в первую очередь по отношению к Джо Байдену и его команде — станет хорошим подспорьем для организации вендетты демократам. Во всяком случае, их патрон Дональд Трамп наверняка на это очень надеется.

Алексей Забродин