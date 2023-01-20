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Коммерсантъ FM
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ЦБ отметил тенденцию спада популярности ипотеки по пониженным ставкам

В декабре 2022 года как застройщики, так и банки начали постепенно отказываться от предоставления ипотеки по пониженным ставкам, считают аналитики Центробанка. В перспективе такая тенденция может привести к повышению кредитных ставок на первичном рынке недвижимости.

«В сочетании с принятым в середине декабря решением о продлении льготной ипотеки на новостройки до 1 июля 2024 года, повышением ставки по такой ипотеке на 1 п. п. и расширением параметров семейной ипотеки можно ожидать стабилизации либо некоторого снижения спроса на ипотеку под залог ДДУ (договора долевого участия.— "Ъ")»,— говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России (.pdf).

Кредитная активность в ипотечном сегменте также может поддерживаться за счет перераспределения части платежеспособного спроса в пользу программы семейной ипотеки.

В декабре 2022 года Банк России выступил за отмену программ ипотеки от застройщиков с низкими ставками. По мнению председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, подобные схемы связаны с искусственным завышением цен на недвижимость.

О перспективах программ льготной ипотеки — в материале «Ъ» «Льготная ипотека попала под реновацию».

Андрей Сапожников

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