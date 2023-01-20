Росбанк не рассматривает назначение Михаила Задорнова на пост главы банка

Сегодня издание Frank Media сообщило, что Михаил Задорнов, бывший председатель правления «ФК Открытие» и министр финансов России в конце 1990-х, может возглавить Росбанк. Данную информацию опровергли в банке и в «Интерросе», который владеет около 45% его акций.

«Михаил Задорнов передал через своего представителя, что не комментирует возможный приход на работу в Росбанк. Пресс-служба Росбанка в ответ на запрос Frank Media заявила, что информация не соответствует действительности»,— говорится в сообщении в Telegram издания. В «Интерросе» данные о возможном назначении опровергли РБК.

Господин Задорнов занимал должность председателя правления банка «ФК Открытие» с января 2018-го по январь 2023 года. В апреле 2022 года он попал под санкции США.

Интервью с Михаилом Задорновым — в спецпроекте «Ъ» «Директора».

Андрей Сапожников