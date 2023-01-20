Как работают постоянные кредитные каникулы

Граждане России привыкли к тому, что кредитные каникулы по единым правилам обычно предоставляются только после того, как правительство объявляет о необходимости антикризисной поддержки населения в ограниченный период времени. Но в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому кредитные каникулы по потребкредитам можно будет получать в любое время. Это не означает, что можно будет вовсе не платить кредитные долги. Однако предлагается на законодательном уровне закрепить единые правила предоставления отсрочек.

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Кредитные каникулы – это льготный период до шести месяцев, в течение которого заемщик может на выбор: 1) вообще не вносить платежи по кредиту; 2) уменьшить платежи до приемлемого размера.

Главная задача кредитных каникул — дать возможность заемщику в случае существенного падения его доходов временно приостановить платежи по кредиту или существенно снизить размер этих платежей. Получается, кредитные каникулы нужны заемщикам, потерявшим часть постоянного дохода. Для временного изменения условий по кредиту необходимо соответствовать определенным параметрам.

Так, каникулы могут включать снижение размера ежемесячного платежа, а также полную приостановку выплат процентов по кредиту или основного долга с последующим продлением срока действия кредита на время отсрочки. Любой кредитор (будь то банк, микрофинансовая организация или кредитный потребительский кооператив) не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик подходит по всем критериям.

С марта 2022 года заемщики могут обратиться за кредитными каникулами. Закон об этом уже подписан и вступил в силу. При снижении дохода более чем на 30% можно до полугода не вносить платежи независимо от согласия банка. Неустойка, штрафы и взыскание на предмет залога грозить не будут, кредитная история не испортится. Но стоит помнить о том, что кредитные каникулы не бесплатные, так как за время отсрочки на сумму отложенных платежей кредитор начисляет проценты. То есть после «возвращения» с кредитных каникул гражданин будет должен кредитору больше.

Как действовать в том случае, когда выплачивать долги больше нет возможности, а переплачивать не хочется? Избавиться от своих задолженностей можно совершенно законно. Такую возможность предлагает само государство. Процедура банкротства, регламентируемая федеральным законом №127 «О несостоятельности», дает возможность освободиться от своих долговых обязательств законным путем. При прохождении процедуры списываются: долги по кредитам и кредитным картам, ЖКХ, долговые обязательства перед МФО, налоги и прочее.

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