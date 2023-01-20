Главного бухгалтера вневедомственной охраны осудили за хищение 131 млн рублей

В Нижнем Новгороде бывший главный бухгалтер районного отдела вневедомственной охраны осуждена за мошенничество с ущербом 131 млн руб., сообщили в областной прокуратуре. Имея доступ к программе электронного документооборота и электронным цифровым подписям руководства, злоумышленница вносила в реестры о начислении зарплаты сведения о давно уволенных сотрудниках.

По данным регионального управления СК РФ, обвиняемая оформила на уволенных сотрудников 41 банковскую карту и переводила на них деньги. Средства с банковских карт она снимала и покупала на них ювелирные украшения с бриллиантами и драгоценными камнями.

Позднее женщина попыталась скрыться с территории Нижегородской области, используя для этого незаконно приобретенный паспорт на чужое имя. При проведении оперативных мероприятий у нее было изъято большое количество золота, памятные монеты и ордена. Женщину приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Андрей Репин