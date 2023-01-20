Психиатрическую экспертизу назначили жителю Кубани, задушившему 72-летнюю мачеху

В отношении 42-летнего жителя Усть-Лабинского района следователи возбудили уголовное дело по подозрению в убийстве 72-летней мачехи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 19 января мужчина пришел в дом к мачехе в станице Воронежской. Как рассказывает сам подозреваемый, между ними произошел конфликт, во время ссоры он задушил женщину. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег дом. Соседи погибшей вызвали пожарную службу, после локализации возгорания спасатели обнаружили тело потерпевшей.

«Подозреваемый задержан и допрашивается следователем. Устанавливаются обстоятельства преступления. С учетом личности подозреваемого в отношении него будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза»,— сообщает ведомство.

Тат Гаспарян

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