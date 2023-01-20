Тимур Хакимов принимает участие в Российско-туркменском бизнес-форуме

В Ашхабаде проходит Российско-туркменский бизнес-форум. В его работе принял участие Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. С российской стороны в форуме на площадке Торгово-промышленной палаты Туркменистана, помимо более 400 компаний, принимают участие вице-премьеры и министры Правительства РФ. В состав российской делегации вошел президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

Туркменская сторона была представлена вице-премьерами, руководителями министерств и отраслевых ведомств, государственных концернов, объединений, комитетов, банков, Союза промышленников и предпринимателей, ряда вузов страны.

Михаил Мишустин отметил, что это первый столь масштабный бизнес-форум в истории российско-туркменистанских отношений. Он выразил уверенность, что встреча деловых кругов поможет установить новые связи между предпринимателями, положит начало многим перспективным проектам.

Объем товарооборота между нашими странами сейчас находится у отметки около миллиарда долларов. Потенциал экономического сотрудничества намного выше. Есть хорошие возможности для углубления взаимодействия, расширения сфер кооперации. Порядка 60 российских субъектов активно взаимодействуют с Туркменистаном. В их числе и Башкортостан.

В рамках форума прошли встречи за «круглым столом», в ходе которых состоялся обмен мнениями о новых возможностях сотрудничества в области промышленной кооперации и строительного производства, инновационных и информационных технологий.

Также были проведены встречи между рядом министерств и отраслевых ведомств двух стран, в рамках которых рассмотрены вопросы дальнейшего расширения эффективных контактов в различных сферах.

Тимур Хакимов провел встречи с руководством госконцернов «Туркменгаз» Шагельды Хангельдыевым и «Туркменнефть» Батыром Джумаевым, где представил промышленные предприятия Башкортостана, имеющие большие компетенции в отрасли, технологии и наработки, которые заинтересовали туркменскую сторону.