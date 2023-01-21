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Коммерсантъ FM
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У производителей шампанского выдался хороший год

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По данным ассоциации производителей шампанского Comite Champagne, продажи в 2022 году выросли до рекордных €6 млрд, превысив допандемийные уровни. Этому поспособствовало прекращение локдаунов и карантинов, восстановление туризма и ресторанного бизнеса, а также увеличение поставок дорогих винтажных вин.

Экспорт в 2022 году увеличился на 4,3% до 187,5 млн бутылок. Потеря российского рынка (менее 2 млн бутылок в год) не оказала сильного влияния на ситуацию. Главными импортерами французских шампанских вин являются США и Великобритания — на них в совокупности приходится более 60 млн бутылок.

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