В аэропорту Кургана пассажиропоток упал на 15% в 2022 году

По итогам 2022 года пассажиропоток аэропорта Кургана сократился на 15% по сравнению с 2021 годом. Всего перевезено 139,3 тыс. человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя аэропорта.

Наибольшее число пассажиров – 94,1 тыс. человек – перевезено по маршруту Курган – Москва.. Всего в 2022 году пять авиакомпаний выполняли из аэропорта регулярные рейсы по пяти направлениям. Кроме Москвы это Санкт-Петербург, Сочи, Сургут и Новый Уренгой. Грузооборот за 2022 год составил 147 т, что на 58% меньше, чем годом ранее.