— Наша школа сама по себе уникальна и получила уникальные правила приема учеников. Я ответственно заявляю, что не знаю ни одной российской школы, которая должна была бы решить такую сложную задачу при приеме и разработать такой сложный механизм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Школа 800» — это школа баланса: она должна с одной стороны учесть острую, жизненную потребность жителей Верхних Печер, дети которых учатся в переполненных школах, с другой — потребность других жителей города.

С третьей стороны — есть потребность в школе, которая дает высокий образовательный результат, и поэтому необходимы классы с конкурсным отбором.

Мы попытались найти этот баланс. Прежде всего, согласно поручению губернатора, мы вручную посчитали потребность жителей близлежащих домов в начальной школе и, как показывает предварительная оценка заявок, попали в ожидания. Я уверен, что местные жители на условиях общего отбора попадут и в наши классы с углубленным изучением предметов — в Верхних Печерах тоже живут талантливые, способные дети, и они обязательно у нас окажутся.

Есть еще одно обстоятельство, которое надо учесть. Мы открываемся среди учебного года. В это время нормальный учитель крайне неохотно переходит из одной школы в другую. Сейчас набрано 40 учителей из 50 необходимых для 525 учеников, процесс продолжается, и это очень сложная задача. Поэтому пока открыться на большее число учеников мы просто физически не сможем — недостаточно кадров. Но уже летом ситуация изменится, и мы откроемся на большую мощность.

А по итогам приемной кампании и тщательной обработки статистики мы проанализируем ситуацию, оценим реальную потребность жителей Верхних Печер и предложим соответствующие правила приема.

Записала Татьяна Салахетдинова