Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«"Школа 800" — это школа баланса»

Директор «Школы 800» Марк Сартан — о наборе учеников

— Наша школа сама по себе уникальна и получила уникальные правила приема учеников. Я ответственно заявляю, что не знаю ни одной российской школы, которая должна была бы решить такую сложную задачу при приеме и разработать такой сложный механизм.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Школа 800» — это школа баланса: она должна с одной стороны учесть острую, жизненную потребность жителей Верхних Печер, дети которых учатся в переполненных школах, с другой — потребность других жителей города.

С третьей стороны — есть потребность в школе, которая дает высокий образовательный результат, и поэтому необходимы классы с конкурсным отбором.

Мы попытались найти этот баланс. Прежде всего, согласно поручению губернатора, мы вручную посчитали потребность жителей близлежащих домов в начальной школе и, как показывает предварительная оценка заявок, попали в ожидания. Я уверен, что местные жители на условиях общего отбора попадут и в наши классы с углубленным изучением предметов — в Верхних Печерах тоже живут талантливые, способные дети, и они обязательно у нас окажутся.

Есть еще одно обстоятельство, которое надо учесть. Мы открываемся среди учебного года. В это время нормальный учитель крайне неохотно переходит из одной школы в другую. Сейчас набрано 40 учителей из 50 необходимых для 525 учеников, процесс продолжается, и это очень сложная задача. Поэтому пока открыться на большее число учеников мы просто физически не сможем — недостаточно кадров. Но уже летом ситуация изменится, и мы откроемся на большую мощность.

А по итогам приемной кампании и тщательной обработки статистики мы проанализируем ситуацию, оценим реальную потребность жителей Верхних Печер и предложим соответствующие правила приема.

Записала Татьяна Салахетдинова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...