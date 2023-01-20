Сметана двух кубанских производителей попала в список лидеров по качеству продукции

Сметана кубанских производителей, выпускаемая под торговыми марками «Агрокомплекс Выселковский» и «Коровка из Кореновки», получила максимальные пять баллов по оценке Роскачества. Об этом сообщила пресс-служба портала национальной системы качества.

Исследования образцов 20%-ной сметаны показали, что в продуктах не было обнаружено тяжелых металлов, антибиотиков, растительных жиров, меламина и крахмала. Микробиологические показатели соответствуют установленным нормам. Кубанским продуктам присвоили российский знак качества.

В прошлом году продажи сметаны в России выросли на 22% в денежном выражении в сравнении с предыдущим годом. При этом в натуральном выражении показатели сохранились на прежнем уровне.

«В то время как по ряду других молочных категорий продажи сократились на 15–20%, это также подтверждает, что сметана — один из самых популярных молочных продуктов, от которого россияне не готовы отказываться даже в кризис»,— отметила заместитель генерального директора Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Мария Жебит.

Производителем сметаны марки «Агрокомплекс Выселковский» является «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева», принадлежащий семье бывшего министра сельского хозяйства, экс-губернатора Кубани Александра Ткачева. Компания зарегистрирована в 1993 году в Выселковском районе Краснодарского края. В 2021 году выручка предприятия составила 71,8 млрд руб., чистая прибыль — 8,6 млрд руб.

Сметану «Коровка из Кореновки» производит ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат». Предприятие зарегистрировано в Кореновске в 2002 году. Основной вид деятельности компании — производство питьевого молока и питьевых сливок. Комбинат также выпускает продукты под торговыми марками «Густияр», «Руслада», «Облака из молока» и «Кореновское».

Анастасия Донскова

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