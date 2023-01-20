«Запрос на камерность для многих по-прежнему актуален»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как трансформируется идея высокобюджетной недвижимости в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В сегменте новостроек бизнес-класса прогнозируется дефицит новых проектов общей площадью до 30 тыс. кв. м. Доля таких жилых комплексов в столице сейчас не превышает показатель в 25%, хотя еще пять лет назад на рынке они формировали около 40% от объема предложения новостроек сегмента, подсчитали эксперты компании Touch. Сегодня экспозицию сектора составляют 35 объектов. В 2018 году их было более 45. При этом общая экспозиция новостроек бизнес-класса, наоборот, подросла — с 124 до 150 адресов.

Эксперты считают, что сама идея высокобюджетного жилья существенно трансформируется. И если в начале 2000-х годов значимым требованием к строящимся домам бизнес- и премиум-класса было ограниченное количество лотов, то теперь все чаще проектируются масштабные ЖК, которые сопоставимы с целым кварталом или даже мини-городом. Из 23 млн кв. м, формирующих сейчас предложение в новых объектах бизнес-класса, более четверти объема — это около 6 млн жилых метров — сконцентрировано в четырех масштабных проектах.

По оценке специалистов, тренд к укрупнению высокобюджетных новостроек в городе будет со временем только усиливаться. Он обусловлен двумя значимыми факторами. Первый — это то, что для девелоперов такая модель оказывается более предпочтительной с экономической точки зрения. Вторым фактором стала градостроительная политика, активно поддерживающая комплексное развитие территорий, которое, безусловно, в целом отвечает интересам города. При этом запрос на камерность, которая изначально отличала проекты высоких ценовых сегментов, для многих клиентов по-прежнему актуален.