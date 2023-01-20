Врачей Абинской ЦРБ подозревают в смерти младенца

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) после гибели младенца в Абинской ЦРБ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Краснодарскому краю.

Прокурор района в течение десяти суток с момента поступления уголовного дела примет решение о возможности его направления в суд.

По версии следствия, 10 марта 2021 года дежурный врач акушер-гинеколог и исполняющий обязанности заведующего акушерско-физиологического отделения установили неверный диагноз потерпевшей и выбрали неверную тактику ведения родов, не предприняв мер к экстренному выполнению кесарева сечения.

«В результате небрежных действий врачей у потерпевшей родился доношенный мертвый плод без видимых пороков развития»,— отмечает надзорное ведомство.

Тат Гаспарян

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