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Коммерсантъ FM
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У Кремля нет надежды на улучшение отношений с США в ближайшие годы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США находятся на низшей точке. Он считает, что надежд на улучшение отношений двух стран в обозримой перспективе нет.

«Прошедшие два года (президентства Джо Байдена.— "Ъ"), несмотря на изначальные робкие надежды, связанные с Женевой, были очень плохими для наших двусторонних отношений, двусторонние отношения сейчас находятся, наверное, в самой низшей точке исторически, к сожалению»,— сказал пресс-секретарь во время пресс-колла.

После начала военной операции России на Украине отношения РФ и США оказались практически заморожены. Контакты между крупнейшими ядерными державами спустились на уровень представителей спецслужб и военных ведомств. Тем не менее странам в прошедшем году удалось провести два обмена заключенными.

Подробнее об отношениях США и России в 2022 году — в публикации «Ъ» «Не говорят, но показывают».

Эрдни Кагалтынов

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