В Новороссийске установят памятник врачам, боровшимся с распространением коронавируса

В администрации Новороссийска обсудили вопросы установки врачам, боровшимся с распространением COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Самоотверженная работа медиков, которые рисковали своей жизнью во время пандемии коронавируса, натолкнула на мысль, что их заслуги должны быть увековечены в памятнике»,— заявил глава города Андрей Кравченко.

Конкурс среди скульпторов на создание концепции памятника объявили в 2022 году. Победителем стал проект Андрея Шипунова, который ранее работал над мемориалом Цезарю Куникову.

Работу скульптора вынесут на общественное обсуждение. О сроках установки памятника к настоящему времени не сообщается.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram