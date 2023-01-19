Россия и Пакистан согласовали документы по строительству газопровода «Пакистанский поток»

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что Россия и Пакистан готовы подписать корпоративные документы по строительству газопровода «Пакистанский поток». Обсуждение проекта проходило в рамках консультаций российско-пакистанской межправительственной комиссии (МПК).

«Сегодня мы детально обсудили строительство газопровода "Пакистанский поток". Мы готовы подписать необходимые корпоративные документы»,— сказал господин Шульгинов в интервью пакистанскому каналу PTV World. Он прибыл в Исламабад для участия в заседаниях МПК с 18 по 20 января.

Россия и Пакистан заключили соглашение о строительстве «Пакистанского потока» в 2015 году. Строительство переносилось, в том числе из-за введения санкций в отношении российских компаний «Ростех» и ТМК, которые должны были участвовать в реализации проекта. В мае 2021 года Николай Шульгинов и посол Пакистана в РФ Шафкат Али-Хан подписали документ о внесении изменений в соглашение о реализации газопровода. Сроки реализации не назывались.

Планируется, что газопровод свяжет терминалы по приему СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями в округе Касур на севере страны. Протяженность газопровода, по сообщениям Минэнерго, составит около 1,1 тыс. км. Пропускная способность — 12,3 млрд куб. м в год.

Лусине Баласян