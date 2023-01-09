Занять и плакать

Граждане стали чаще сталкиваться с проблемами при получении займов под залог жилья, несмотря на прямой запрет такого кредитования для любых игроков, кроме банков. По мнению экспертов, подобные случаи распространились из-за недостаточно точных разъяснений Минфина о возможности займов под жилье для предпринимателей. Юристы считают, что практику необходимо срочно пресечь и поможет в этом единообразная судебная практика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” юристы, в 2022 году активизировались случаи нелегального кредитования под залог квартир с целью их отъема. Выдают такие ссуды физлица гражданам—собственникам жилья, разногласия между сторонами решаются в третейском суде, при этом сделки заверяются нотариально, рассказывает один из собеседников “Ъ”. Обычно в таких случаях сумма кредита ощутимо меньше стоимости недвижимости и выдается на предпринимательские цели, хотя заемщик не является бизнесменом, добавляет другой юрист.

Адвокат коллегии адвокатов Москвы «Якупов и партнеры» Дмитрий Мыльцын подтверждает, что подобные случаи «довольно распространены».

В ОНФ уточняют, что «счет идет на сотни».

Господин Мыльцын полагает, что на рост числа таких случаев «могла повлиять совокупность экономических обстоятельств, обусловленных в том числе ростом долговой нагрузки граждан перед банками и вместе с тем необходимостью привлечения заемных средств для погашения ранее выданных кредитов».

Ранее практика, когда мошенники осуществляли кредитование граждан под залог недвижимости, была пресечена. Такие схемы использовали как для отъема квартир нерадивых заемщиков, так и для обналичивания материнского капитала через займы на жилье в микрофинансовых компаниях. Резонансные случаи (см. “Ъ” от 4 августа 2019 года) стали причиной запрета выдачи ссуд под залог жилой недвижимости, оставив такую возможность лишь банкам.

Но 1 ноября 2019 года вступили в силу поправки, согласно которым МФО потеряли право на выдачу займов гражданам под залог жилья, за исключением случаев, когда заем выдается на предпринимательские цели. Летом прошлого года Минфин также выпустил разъяснения, где со ссылкой на вышеназванные законы назвал незаконным выдачу физлицами кредитов, не связанных с предпринимательской деятельностью, другим гражданам под залог недвижимости.

Однако эти разъяснения были трактованы иначе, а именно как допускающие возможность выдачи ссуд под залог жилой недвижимости в предпринимательских целях.

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, сегодня выдавать займы под залог жилья могут даже нерезиденты, что «позволяет масштабировать недобросовестные практики и нарушать конституционное право граждан на жилье». «Кроме того, в законодательстве отсутствует требование условия в договоре о подтверждении целевого использования, если заем выдается на предпринимательские цели,— отмечает она.— Эти пробелы в законодательстве создают колоссальные сложности в отстаивании прав граждан и борьбе с недобросовестными практиками — суды длятся несколько лет, и, даже несмотря на уголовные дела в отношении этих кредиторов, только по нескольким пострадавшим удалось доказать недействительность сделок».

Руководитель группы по банкротству АБ «Качкин и партнеры» Александра Улезко добавляет, что деятельность таких кредиторов может быть квалифицирована правоохранительными органами по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), а пострадавший может требовать в суде признать недействительными договоры займа и залога. Деньги придется вернуть в любом случае, но «вероятно, удастся спасти недвижимость и сократить проценты».

Валентина Матвиенко, спикер Совета федерации РФ, 2 сентября 2019 года: «Человек оказался в безвыходной ситуации, он не читает весь договор, остается без жилья, а там семьи, дети. Нужно вводить запрет».

Эксперты считают, что проблему необходимо решать очень быстро. «Кредиты должны предоставлять только организации, имеющие соответствующую лицензию, факт наличия лицензии можно проверить на сайте ЦБ,— указывает она.— При этом важно понимать, что, какими бы хорошими условия ни казались, последствия могут быть очень печальными». Для борьбы с такими случаями, полагает Дмитрий Мыльцын, необходимо сформировать однозначную судебную практику по отмене подобных сделок между гражданами, выпустить подробное разъяснение критериев отнесения деятельности к предпринимательской, ограничив возможность регистрации подобных сделок в Росреестре, оформления таких сделок у нотариусов и перевода средств по таким сделкам.

Юлия Пославская, Анна Занина, Ольга Шерункова