Нефтебаза пропала в результате приобретения

Как стало известно “Ъ”, в прошедших в Преображенском райсуде Москвы прениях гособвинение предложило приговорить бизнесмена Андрея Гуськова к 8,5 года колонии общего режима. Прокурор посчитал полностью доказанной вину подсудимого в хищении акций крупнейшего в Крыму комплекса по перевалке и хранению нефтепродуктов «Морской нефтяной терминал» (МНТ). Господин Гуськов, по материалам дела нанятый в качестве консультанта в сделке по приобретению терминала у властей региона, затем втайне от нанимателя похитил акции МНТ, переписав их на компанию своей матери. Ущерб оценивается более чем в 651 млн руб. Потерпевшим по делу признан владелец комплекса Владимир Круглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Суд рассматривает материалы дела о хищении акций крупнейшей крымской нефтебазы с июля 2021 года. В прениях прокурор предложил признать подсудимого виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорить бизнесмена Виктора Гуськова к 8,5 года колонии общего режима. Адвокат подсудимого, который вину так и не признал, напротив, посчитал, что его клиент заслуживает оправдания. Приговор суд планирует вынести 23 января.

Расследованием обстоятельств хищения акций «Морского нефтяного терминала» ГСУ СКР по Москве начало заниматься 1 апреля 2021 года после обращения бизнесмена Владимира Круглова — владельца расположенной в Феодосии нефтебазы, который заявил о хищении у него акций предприятия. В рамках расследования был задержан, а затем и арестован Андрей Гуськов. Он до сих пор находится в СИЗО. Интересно, что в материалах дела господин Гуськов фигурирует как неработающий, однако ранее он занимал пост замгендиректора Северо-Западного пароходства, возглавлял совет директоров компании СОТИ. В момент ареста подсудимый числился главой совета директоров Союза комплексного проектирования и землеустройства сельских территорий, а также председателем Российского переселенческого движения «Человек. Земля. Россия».

В материалах дела речь идет о событиях, произошедших в период с 2017 года по февраль 2021 года. Как установило следствие, в начале 2017 года Владимир Круглов привлек господина Гуськова в качестве консультанта к сделке по покупке крупнейшего крымского нефтяного терминала. На МНТ может храниться до 250 тыс. тонн топлива, а его мощности позволяют переваливать до 10 млн тонн нефти в год. После вхождения Крыма в состав РФ база стала частью «Черноморнефтегаза», после чего она была выставлена на торги.

Для господина Круглова это был не первый нефтегазовый актив: он является гендиректором ООО «Нефтепродуктсервис» — крупной нефтебазы в Подмосковье, принадлежащей адвокату Виктору Хмарину, давнему деловому партнеру господина Круглова. Помимо этого, последний является совладельцем фирм «Газнефтесервис», «Балтийский метанол» и Балтийской газохимической компании.

При этом, как следует из материалов дела, господин Круглов намеревался скрыть свое владение крымским активом из-за опасений попасть под международные санкции. Однако во время обсуждения своего участия в сделке господин Гуськов заверил нанимателя, что, обладая многолетним опытом и обширными «познаниями в экономике и юриспруденции», он способен решить эту проблему. Консультант в итоге гарантировал заказчику, что выстроенная им схема позволит вначале успешно приобрести, а затем и анонимно управлять крымской компанией, сделав публичными лишь нанятых им менеджеров. Консультант заверил, что это будут «надежные управленцы», полностью подконтрольные реальному владельцу МНТ.

Схема, предложенная консультантом, свелась к созданию так называемой матрешки, в основе которой находился закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Долина» (ЗПИКФ), который принадлежал напрямую господину Круглову. Законодательство, как пояснил консультант, разрешает не публиковать сведения о владельцах и пайщиках ЗПИКФ в общедоступных базах. Но чтобы понадежнее «спрятать» конечного бенефициара, по предложению господина Гуськова ЗПИКФ через УК «Меркури Эссет Менеджмент» приобрел «Торговый дом "Форум"», а тот купил 99,7% акций АО «Фирма "Гунас"», которое, подав заявку на аукцион по приобретению нефтебазы, стало в декабре 2019 года его победителем, заплатив за 100% акций терминала 651,2 млн руб.

Однако, по версии следствия, запутанная схема владения на самом деле была необходима ее автору для хищения МНТ. В феврале 2021 года консультант Гуськов, как считает следствие, втайне от своего работодателя изготовил «заведомо ложный» договор купли-продажи акций терминала, согласно которому все права собственности на ценные бумаги передавались от АО «Гунас» к его одноименному ООО, учредителем которого выступала мать консультанта. Причем эта сделка была успешна завершена и зарегистрирована в ФНС. Лишь случайно Владимир Круглов узнал о смене владельца в своей компании, после чего экстренно обратился в правоохранительные органы.

Защита подсудимого ход процесса не комментирует.

Владислав Трифонов