Вопросы вырастают под огнем

На фоне обстрелов приграничных муниципалитетов Белгородской области их жители стали все чаще обращаться к властям с просьбами. Масштабы запросов разнятся от требующего сотен миллионов рублей восстановления торговых объектов в Шебекине, разрушенных снарядами, до завоза сена для скота и перевода секций для детей в дистанционный формат. По большинству вопросов областные и местные власти готовы идти навстречу, но отмечают, что по финансово затратным мероприятиям вынуждены ждать помощи федерального центра. При этом население тех приграничных территорий, которые нечасто обстреливаются украинскими силовиками, гораздо пассивнее коммуницирует с чиновниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обстрелы приграничных поселков и городов порождают множество вопросов у местныхжителей

Фото: telegram.org / vvgladkov Обстрелы приграничных поселков и городов порождают множество вопросов у местныхжителей

Фото: telegram.org / vvgladkov

Жители белгородского приграничья все чаще стали обращаться к властям в соцсетях (в рамках «прямых линий» губернатора и глав муниципалитетов) с просьбой помочь в решении проблем обстреливаемых территорий. Традиционно часто звучат уточнения насчет ремонта пострадавшего от украинского огня жилья, а также просьбы «отодвинуть» артиллерию ВСУ от границы (на них власти традиционно отвечают, что вопрос находится в компетенции Минобороны, а гражданские чиновники лишь помогают ведомству). Однако участились обращения по другим темам.

Так, в ходе прямого эфира глава региона Вячеслав Гладков 17 января рассказал о трех обращениях жителей приграничья. Сотрудники обстрелянного рынка в городе Шебекино пожаловались на то, что им приходится платить налоги за разрушенные модули. Господин Гладков ответил, что вопросы помощи коммерческим предприятиям, в отличие от компенсаций за разрушенное жилье, «еще не решены»: «С точки зрения закона потери, которые несут коммерческие предприятия, подлежат фиксированным выплатам, но они не покрывают все убытки. Сейчас ведем переговоры с правительством РФ, потому что сами восстановление не сможем потянуть. Например, около 300 млн руб. необходимо для ремонта торгового центра в Шебекине… Подсчитаем общий ущерб и будем искать пути решения».

Работники учреждений культуры в Шебекине попросили вернуть дистант для кружков, чтобы дети не находились в незащищенных зданиях. Глава региона заметил, что на дистант переведены только приграничные школы и детсады, а руководители учреждений допобразования могут сами принять решение о формате занятий вместе с родителями. Отселенные в безопасное место жители приграничного села Солнцевка попросили привезти сено их коровам (по окраине села проходит госграница).

«Знаю, что солому уже привезли, завтра привезут сено, поэтому не переживайте, о вас никто не забыл»,— успокоил их глава региона.

«Ъ-Черноземье» проанализировал обращения, направляемые из девяти приграничных белгородских районов и городских округов их главам в соцсетях. Наибольшую активность (но при этом меньше всего критики в адрес чиновников по бытовым вопросам) проявляют жители тех территорий, которые чаще всего попадают под обстрелы. Так, глава Шебекинского округа (там повреждено уже больше 400 домовладений и квартир) Владимир Жданов — единственный, кто каждый ежедневный прямой эфир начинает с перечислений «традиционно» обстрелянных за сутки населенных пунктов (вчера их было шесть).

Вопросы поступают соответствующие: почему своевременно не приходят SMS-сообщения об обстрелах («заранее предугадать обстрел невозможно, рассылка начинается при фактическом подтверждении»), о целесообразности крещенских купаний в обстановке постоянных ударов, о темпах восстановления инфраструктуры после украинских попаданий, а также о состоянии здоровья раненых при обстрелах земляков.

Глава Белгородского района Владимир Перцев в ходе последней прямой линии рассказывал отселенным жителям села Журавлевка, что региональный минстрой прорабатывает вопрос предоставления гражданам жилищных сертификатов для покупки или строительства жилья на удаленных от границы территориях Белгородской области. Главе Валуйского городского округа Алексею Дыбову приходится отчитываться о ремонте разрушенных военной техникой местных дорог. В Грайворонском округе жителей интересует преимущественно восстановление жилья после обстрелов и состояние дорог.

Глава муниципалитета Геннадий Бондарев вчера рассказал, что объехал «половину района», посмотрел «разные наши позиции»: «Немножко было шумновато, но все под контролем»,— признав, что после военных фортификационных работ у границы некоторые дороги не в лучшем состоянии.

В районах и городских округах, где мирные жители реже попадали под украинские обстрелы, их активность (как по вопросам, связанным со спецоперацией, так и по другим) ниже. Первого замглавы Борисовского района Владимира Переверзева за последние дни в контексте спецоперации спросили лишь о том, как можно устроиться на фортификационные работы. Тот рассказал, что заказчиком является управление капитального строительства Белгородской области: «Оказать содействие в налаживании связи с подрядчиком, который выполняет работы, мы можем». Оплата составляет 2–4 тыс. руб. в день. Также в ответ на один из вопросов он заметил, что администрация района «старается контролировать» местные группы во «ВКонтакте», так как «информационная борьба набирает обороты».

Еще реже под снаряды и мины украинской артиллерии попадали жители Краснояружского, Волоконовского, Вейделевского и Ровеньского районов — они гораздо более пассивны в общении с властями в соцсетях. Впрочем, население этих территорий также относительно невелико. В свою очередь, и власти в этих муниципалитетах реже используют форматы прямых линий.

Так, глава администрации Ровеньского района Татьяна Киричкова выходила в прямой эфир последний раз 12 января, это наименьшая периодичность среди глав приграничных районов и округов. В ходе этого общения с населением она отвечала в основном на вопросы здравоохранения, образования и социального обеспечения; ни одного вопроса в контексте спецоперации не звучало.

Только 19 января власти региона официально четырежды сообщали об обстрелах — ряда сел в Шебекинском городском округе (два обстрела), в Валуйском округе и Белгородском районе.

Олег Мухин