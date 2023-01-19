Крокодилам оплачивают места за МКАД

Структуры столичной мэрии объявили конкурс на содержание Центра реабилитации диких животных. Речь о центре в подмосковной деревне Андрейково на 780 животных, переданных владельцами добровольно или изъятых властями, с вольерами для львов, тигров, хищных птиц и крупных копытных животных. За их содержание, а также отлов лис и других диких животных в городе до конца года в мэрии готовы заплатить 77 млн руб. Многие горожане держат хищных животных в квартирах, несмотря на действующий несколько лет запрет, к тому же диких зверей регулярно изымают в столичных аэропортах, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Конкурс на «выполнение природоохранных мероприятий в отношении объектов животного мира» объявило ГБУ «Государственный природоохранный центр» (подведомственно столичному департаменту природопользования). По условиям подрядчик должен содержать до 780 животных в Центре реабилитации диких животных. В учреждении, согласно ТЗ, должны быть оборудованы зимние и летние помещения для 250 теплолюбивых и экзотических животных, террариум на 50 рептилий, вольеры для десяти крупных копытных животных, 60 хищников (включая львов и тигров), 90 хищных птиц и уличные водоемы для водоплавающих птиц.

Животных предполагается содержать с марта и до конца 2023 года. Заявки на конкурс принимаются до 2 февраля, сумма контракта — 77,2 млн руб.

Центр реабилитации диких животных с 2011 года работает в подмосковной деревне Андрейково. В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды сообщили, что большая часть зверей попадают туда травмированными. При этом в тендерной документации говорится о необходимости содержания животных, «обитающих на природных территориях Москвы и изъятых из естественной среды обитания». Но из зверей, действительно встречающихся в городской природе, в описании фигурируют лишь лисы — их подрядчику следует отлавливать и помещать в центр при обнаружении на территориях школ, больниц, детсадов и других социальных объектов. Диких животным «в бедственном положении» или опасных хищников следует отлавливать прямо в городе, а в центре кормить по нормативам Московского зоопарка «в пределах цены контракта… если не предусмотрено ведомственных норм кормления».

В центр предполагается помещать и животных, изъятых из квартир правоохранительными органами или специалистами департамента природопользования.

Отметим, содержание ряда видов в жилье запрещено постановлением правительства №795 еще в июне 2019 года. В этом перечне фигурируют, например, крокодилы, каймановые черепахи, несколько видов змей, включая кобр, скорпионы, львы, медведи, леопарды, бегемоты, гепарды, рыси, волки, лисы, ряд обезьян (включая гиббонов и гоминидов), страусы, филины и журавли. В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды напомнили, что содержание животных из этого списка запрещено федеральным законом «Об ответственном обращении с животными».

В документации оговаривается, что в Центр реабилитации диких животных звери могут быть переданы гражданами и юрлицами как добровольно, так и по решению судов, а также на основании звонков в справочную службу мэрии о ветеринарной помощи. От подрядчика ждут, что он будет отлавливать диких зверей, «завезенных из других климатических зон и имеющих признаки животных без владельцев». Отдельно оговаривается, что за отлов и содержание крыс, мышей, воробьев, голубей, ворон, чаек, ласточек и стрижей столичные власти платить подрядчику не будут.

Глава «Альянса защитников животных» Юрий Корецких указывает, что диких животных недостаточно просто изъять — их важно куда-то пристроить.

«Частные центры далеко не всегда берут, потому что переполнены. Не каждый зоопарк согласится»,— рассуждает он. Проблема с дикими животными все еще актуальна, несмотря на ряд запретов, «до сих пор фотографы предлагают снимки с дикими животными, контактные зоопарки без лицензии, передвижные цирки шапито, которые бросают животных, конечно, это больше характерно для регионов, а в Москве проблем меньше», говорит эксперт. Также, напоминает он, многие держат диких животных в квартирах и частных домах, несмотря на запрет. Эксперт Московского общества защиты природы Борис Самойлов напоминает, что диких животных регулярно изымают в столичных аэропортах, когда граждане пытаются их незаконно вывезти.

Александр Воронов, Анна Васильева